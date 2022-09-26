美國聯準會強勢升息帶動亞幣競貶，人民幣兌美元兩年多來首次跌破整數7關卡，麥格理首席中國經濟學家胡偉俊發布報告表示，中國今年的貿易順差勢將達到1兆美元創新高，但因為商業信心減弱，仍擋不住人民幣的貶勢。

美國財經媒體報導，胡偉俊在報告中指出，今年前8個月中國商品貿易順差兌回人民幣的總額，從去年同期的57%降至36%。他分析，今年第一季的結匯率相對較高來到50%，但在上海長達數月的封鎖之後，該數據就急劇下降。

胡偉俊說，中國貿易順差在緩衝人民幣走貶的作用小，主因在於，在經濟疲軟的情況下，中國出口商認為人民幣會進一步貶值，或者以人民幣計價的資金進行再投資的需求減少，這些因素導致出口商不願將外匯換回人民幣。

胡偉俊在報告中指出，儘管中國貿易順差創歷史新高，但人民幣對美元的貶值壓力很大，預測今年底人民幣兌美元匯率將下滑至7.15價位。

中國人民銀行今(26日)開出人民幣兌美元中間價7.0298元，較前一個交易日下調378個基本點、跌幅0.54％，人行為阻貶，最新宣布自28日起，將調整遠期售匯業務的外匯風險準備金率，從0％上調至20％，希望提高作空人民幣的成本。