中山醫學大學附設醫院26日起舉辦「健康三絕招，幸福來報到」活動，中山附醫醫療部副院長詹貴川、中山附醫總院長蔡明哲、顧問陳志毅、家庭醫學部主任顏啟華(由左而右)一起站出來擔任代言人。(馮惠宜攝)

抽菸不但傷肺又傷心，一名31歲身材瘦小的年輕媽媽，9月初突然因心肌梗塞猝死，經急診電擊搶救，並以氣球擴張術打通百分之百阻塞的右冠狀動脈，才康復出院；但她年紀輕輕就心肌梗塞，一問之下才發現患者14歲就抽菸；醫師指出，近年年輕心肌梗塞患者不少，且都有抽菸史，香菸對心臟危害不能輕忽。

中山醫學大學附設醫院26日起舉辦「健康三絕招，幸福來報到」活動，醫療部副院長、心臟內科醫師詹貴川分享最近治療的一位年輕個案，該名位31歲，寶寶才6個月大的年輕媽媽，9月間在照護寶寶時，突然覺得胸口劇烈疼痛，喘不過氣來到急診就醫，進而被發現是心肌梗塞。

詹貴川說，患者經第一時間進行電擊搶救，並緊急送入心導管室做氣球擴張術，及時挽回生命，仔細詢問才知道她14歲受家人影響抽菸，在發病前幾乎一天一包菸，但鬼門關走一回後，她和先生都痛定思痛，接受後續的戒菸治療。

詹貴川表示，菸就是毒，香菸中的尼古丁會刺激動脈硬化、並產生斑塊造成心血管阻塞，近年臨床上遇到年輕型心肌梗塞的病患都與抽菸有關，因而最好的方式就是戒菸，而透過戒菸門診治療，成功率高達5至8成，該名患者也透過戒菸治療，不到一個月間已成功戒菸。

中山附醫院長蔡明哲指出，根據衛生福利部最新公佈2021年離世的18萬國人中，與肺部疾病高度相關的死因，超過3萬人，相當於每6人中有一人因肺部疾病離世。其中，依序為肺炎1萬3549位、肺癌1萬40位、下呼吸道疾病6238位、新冠肺炎896位居前4名。蔡明哲世界衛生組織（WHO）也明確指出，吸菸會增加感染新冠肺炎的風險，且吸菸者染疫後併發重症風險是一般人的兩倍。

他呼籲民眾，抽菸者透過門診戒菸、定期接受低劑量電腦斷層檢查早期發現早期治療，以及接種肺炎疫苗等健康三絕招，共同守護心肺健康，健康久久。

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