周一日股重挫，上周日本當局進場阻貶日圓、英鎊連日崩跌，以及經濟可能衰退的擔憂升高，使周末長假後歸隊的投資人信心備受打擊。

周一日經指數大跌2.66%，收在26,431.55點，盤中最低曾跌至26,424.60點，創下7月14日以來新低。該指數已連跌第三個交易日，自上周初以來下跌逾5%。

東證一部指數大跌2.71%，收在1864.28點。

在全球經濟衰退的擔憂日益升高之際，美元飆升、債券殖利率走高，導致亞洲股市普遍下挫，日股也難逃波及。目前標普500 e-mini期貨下跌0.79%。

Aizawa Securities分析師表示，貨幣緊縮導致經濟衰退的風險已經升高。這不是我們可以大舉買進股票的情況。

日圓貶至143.8兌一美元，與上周日本財政部出手將日圓推升至140.31兌一美元相比，又已下跌了2.43%。美國10年期公債殖利率報3.7627%。

日本一名資產經理人表示，人們強烈期望美國10年期債息持穩在3.5%，但它卻持續攀升，而藍籌股便成為殺盤重心。

日經指數225檔成分股普遍下跌，所有類股全面收黑。

軟銀集團跌5.18%、晶片製造設備大廠東京威力科創跌4.23%，給日經指數帶來最大的拖累。

行動通訊公司KDDI Corp收漲0.58%，在日經指數中漲幅最大。