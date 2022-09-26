國境解封在即，國銀搶攻刷卡商機！永豐銀行26日宣布即日起刷永豐「多幣簽帳金融卡」海外消費刷卡3％回饋無上限。新冠肺炎疫情導致民眾難以出國，間接刺激海外網購消費大增，以2022年8月為例，使用多幣簽帳金融卡消費的金額中，海外占比即高達近4成；伴隨海外商務、旅遊等需求回溫，多幣簽帳金融卡為國人海外網購、海外商務旅遊或海外留遊學生等，提供快捷又便利的嶄新金融體驗。

永豐銀行表示，2021年9月發行本國銀行首張多幣簽帳金融卡，一卡連結12種外幣提供全球刷卡消費、國內外提款及悠遊卡功能，最大亮點為海外刷卡或提領可從對應的同幣別帳戶扣款，並可隨時透過永豐MMA金融交易網、行動銀行或DAWHO APP掌握匯率低點進行換匯、確認餘額等。

永豐銀行表示，除12種指定外幣海外刷卡3％回饋無上限外，多幣簽帳金融卡客戶2022年底前還可享線上換匯最高減6分、換匯優利定存美元7天期年息7％、日圓7天期年息7.05％優利等，卡友可看準時機換匯儲蓄外幣，為後續海外刷卡消費或提領外幣現金預先準備。

永豐銀行觀察，今年日幣貶值帶動換匯潮，累計1至8月，自然人客戶日幣換匯案件數及換匯總金額皆較去年同期成長超過2倍；加上國人赴日旅遊意願高，預料日本將成首波開放時旅客人數最多的國家。

永豐銀行建議，計畫出國旅遊的客戶可提前開通多幣提款服務，屆時可享每月3次的海外提款免手續費優惠，出遊免攜大筆現金，安心又方便。永豐銀行發行之簽帳金融卡皆具備多幣別簽帳及提領功能，原客戶可至永豐銀行MMA金融交易網申請換發。