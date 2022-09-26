在經濟成長放緩衝擊原油需求擔憂下，伴隨美元指數衝高，布蘭特與西德州原油期貨分別下跌4.76％與5.69％，雙雙跌破每桶90美元與80美元整數關卡。受此消衝擊，反向油ETF獲避險買盤進駐，期元大S&P原油反1（00673R）大漲近6％，成交量放大至9.2萬張、日增一倍。

不過，預期原油需求持續復甦，供給在伊朗核談判尚無進展下影響有限，關注歐洲制裁俄羅斯將使冬季能源供應趨緊的影響、OPEC+減產計畫實施與此前美國可能回補戰備儲油訊息後續動態，街口投信表示，皆可視為支持油價短線回升的重要因素。

受到油價大跌影響，分別與布油及美油連動的期街口布蘭特正2及期元大S&P石油二檔ETF，今天都爆量大跌，各以大跌9.86％及5.68％作收，成交量各放大至64,020張及7,446張，別較上周五的16,321張及2,093張各成長2.92倍及2.56倍。

街口投信指出，市場風險情緒不佳，油價下跌之際，原油需求端或迎來支持力道。亞洲多國宣佈解除邊境管制，包含日本將從10月11日起恢復免簽入境與開放自由行、我國也將於10月13日推行入境0+7新制、韓國擬再放寬邊境政策並廢除入境後採檢規定，此外包含香港、泰國等地也推出相關鬆綁防疫措施，現僅中國仍實施嚴格入境管制與堅持清零政策。

大型券商對供需看法方面，對應目前油價仍顯樂觀。美銀認為，油價跌勢將盡，亞洲重新開放後對石油需求將上升。高盛表示，原油仍供不應求，且天然氣供給不足轉向原油需求上升將支持油價。摩根大通指多年來投資不足，OPEC閒置產能偏低，原油供應仍吃緊。