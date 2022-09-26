中興電工iCharging今年第二季透過iCharging eMobility HUB提供所有充電點營運商（CPO）與E-Mobility服務供應商（eMSP）可以透過OCPI（Open Charge Point Interface）互相合作加速台灣充電網路普及，提供電動車主更便捷的充電環境，更可免去下載多個APP的困擾與節省查找站點時間。

業者表示，BMW i高速充電網、iCharging以及iParking已於此架構下正式營運，目前BMW總代理汎德所引進的BMW電動車，不僅可以使用汎德針對台灣市場推出的專屬BMW充電APP於BMW i高速充電站點充電，車主也可以直接到iCharging所有的充電運營據點取得充電服務，雙方跨域合作實現共享充電平台理念。

擁有超過42萬會員的庫網金融科技，領先市場提供駕車會員包含停車、車貸、保險完整的金融服務。去年中興電工iCharging亦開始與庫網金融科技iParking展開合作，提升對電動車會員E-Mobility服務，超前市場提供電動車客戶全新的停車充電體驗，讓電動車主從進入停車場到充完電出場無須多餘的動作，全部自動完成，讓車主享受最尊崇的充電體驗。

中興電工iCharging全台跨域合作的快充站點9月底前包含國道服務區在內達到30個充電站點，即將啟動的嘟嘟房富邦遼寧站以及嘉義水牛站，未來嘟嘟房中崙三站、永固港墘站、新竹竹科科技生活館也預告陸續完工上線服務。

第四季iCharging重點將轉移至中南部嘟嘟房停車場建置快充站外，多家車廠充電服務APP與CPO也將透過iCharging eMobility HUB整合上線，繼續擴大直流快充電網路服務據點。

除此之外，中興電工iCharging也加入工研院「台灣電動車輛電能補充技術產業推動聯盟」，期盼未來與更多的合作夥伴共創更完整無邊際的充電網路。