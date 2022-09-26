刑事局分析詐騙集團試圖脫罪的手法。（翻攝畫面）

仿真的虛擬貨幣交易紀錄。（翻攝畫面）

刑事局追查假投資詐欺案件發現，詐欺集團高價招募成員對外收購金融帳戶，當警察受理報案，通報金融機構將涉案帳戶列警示後，詐團即要求出賣帳戶人準備交易明細，製作不實「虛擬貨幣交易紀錄」，另提供還原筆錄及指導應詢的「教戰守則」要點，向警方堅稱涉案帳戶金流皆為虛擬貨幣交易，並提示交易紀錄，騙過檢警偵查，目前已有不起訴的案例。檢警抽絲剝繭破解此犯罪手法，日前拘提搜索，逮捕李姓、葉姓主嫌等36名嫌犯，擴大偵辦中。

警方調查，詐欺集團透過臉書化身年輕貌美女子，吸引民眾目光，主動提供Line ID加為好友，進行私密聊天，取得被害人信任後，即引薦理財專家，以詐術騙取被害人匯款，待被害人驚覺有異時，已造成大量財損。南投竹山分局便受理七旬老翁遭詐上千萬案件，經追查金流、提款車手犯案處，刑事局與新北、南投警方成立專案小組，報請新北檢指揮偵辦。

警方層層溯源，追查詐團的洗錢金流，意外發現曾通知警示戶的所有人到案，對方提出不實的加密貨幣交易證明，辯稱是替人仲介買賣加密貨幣，帳戶出現的不明款項即是交易金額，成功脫罪，在地檢署獲不起訴處分，解凍帳戶。

刑事局發現，如今在警政、金融雙管防制下，民眾對金融帳戶的用途已有相當認識及警覺，但詐團為達洗錢的不法目的，一方面提高收購價格，另一面提供仿真虛擬貨幣交易紀錄及教戰守則，避免旗下人頭帳戶身陷不法，藉此建立洗錢管道。

檢警連月來發動數波拘提搜索，逮捕34歲李姓與28歲葉姓水房幹部，另逮捕車手、水房成員和人頭帳戶等共36名嫌犯，依詐欺罪嫌送辦。

警方在李姓男子的水房辦公室，搜出指導人頭帳戶應訊的「教戰守則」，與偽造加密貨幣交易紀錄的檔案，眾人坦承利用此方式在偵訊時脫罪，已有不起訴的成功案例。檢方將全面檢視類似以「加密貨幣交易」為說詞的人頭帳戶案，一旦查有不法，立即重新偵辦，毋枉毋縱。

刑事局再次呼籲，資金需求應循正式管道，勿出賣帳戶遭不法分子利用，除助長洗錢歪風外，若進一步謀求暴利淪為共犯而觸法，造成司法枷鎖加身，得不償失。