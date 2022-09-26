北市警與銀行共組打詐台北隊 斷絕詐團收入4.8億

台北市政府6月30日號召市府各局處成立「打詐台北隊」，積極研議與各界第三方業者合作，以公私協力方式加強反詐騙宣導廣度，結合產、官、學意見訂定有效防制詐騙策略，刑警大隊統計，今年1至8月已成功攔阻4億8912萬，共計729件。

台北市政府警察局局長楊源明23日邀集北市各金融機構舉辦協助攔阻詐騙座談會，會中分析近期高發詐欺犯罪態樣手法、受騙民眾徵候，提供予各金融機構，並請中國信託銀行、聯邦商業銀行及永豐商業銀行3位攔阻著有成效行員，分享阻詐成功經驗，以提升行員關懷提問能力，建構良好完善的金融機構與警察機關合作通報聯防機制。

北市警局表示，打詐台北隊將持續增加與非公務機關之合作，除現階段與台北富邦銀行、國泰世華銀行共同推播防詐素材外，並已盤點北市38間金融機構以運用其網路媒體等行銷管道加強推播反詐素材，提升民眾識詐能力，達全民識詐目標。