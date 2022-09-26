寶格麗（BVLGARI）在米蘭時裝周發表明年春夏時尚配件，邀請木村光希（KOKI）、義大利名模Vittoria Ceretti、日本潮人Amy andAya Suzuki等與會，木村光希身穿黑色褲裝，胸前布料少到罩不住美胸，十分火辣性感，引來網友粉絲一片讚聲，還留言「木村不要看」。

身為寶格麗形象大使的木村光希在前往米蘭的路上，就頻頻在IG分享她穿戴寶格麗珠寶與皮包的時尚照片，晚宴上她以一身Valentino黑色褲裝搭配寶格麗Pouch黑色絲緞手拿包，配上鍍金銅製靈蛇頂部手柄，風華絕代，更加美豔動人。

義大利超模Vittoria Ceretti也以一身黑色低胸禮服出席寶格麗春夏配件時尚派對。（BVLGARI提供）
義大利超模Vittoria Ceretti也以一身黑色低胸禮服出席寶格麗春夏配件時尚派對。（BVLGARI提供）
MILAN, ITALY – SEPTEMBER 23: Talita von Fürstenberg attends Bulgari SS23 德國公主Talita Von Furstenberg出席寶格麗2023春夏配件系列時尚派對。（BVLGARI提供）
MILAN, ITALY – SEPTEMBER 23: Talita von Fürstenberg attends Bulgari SS23 德國公主Talita Von Furstenberg出席寶格麗2023春夏配件系列時尚派對。（BVLGARI提供）

寶格麗配件發表會選在花木扶疏的寶格麗酒店登場，全系列以「

日本時尚姊妹花Ami與Aya Suzuki手拎寶格麗金色肩背包出席派對。（BVLGARI提供）
日本時尚姊妹花Ami與Aya Suzuki手拎寶格麗金色肩背包出席派對。（BVLGARI提供）

Shades of Wonder」（奇蹟調色盤）為主題，設計靈感源自珍貴寶石，將天然彩寶如紫水晶、祖母綠、紅寶石等繽紛絢麗的色彩融入皮包配件中，並在金色與銀色等金屬色調的陪襯下，更添奢華之美，展場在Mandalaki設計的「光暈」（Halo Edition）和Precious Shades系列特殊光學體的照耀下，酒店的私人花園和皮包配件作品猶如一顆顆在夜間閃耀的寶石，令人迷醉。

寶格麗Serpenti Forever鮮豔紫水晶光澤水蛇皮肩背包，約12萬4700元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Forever鮮豔紫水晶光澤水蛇皮肩背包，約12萬4700元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Forever鮮豔紫水晶色小牛皮手提肩背包，約9萬7100元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Forever鮮豔紫水晶色小牛皮手提肩背包，約9萬7100元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Ellipse鮮豔紫水晶色小牛皮新月包，約6萬9800元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Ellipse鮮豔紫水晶色小牛皮新月包，約6萬9800元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpentine Vertical Tote星塵水晶麂皮托特包，約14萬3700元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpentine Vertical Tote星塵水晶麂皮托特包，約14萬3700元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Forever 金粉水晶麂皮肩背包，約14萬1900元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Forever 金粉水晶麂皮肩背包，約14萬1900元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Forever 黑色小牛皮水桶包，約 10萬2700元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Forever 黑色小牛皮水桶包，約 10萬2700元。（BVLGARI提供）

全系列配件以紫金色調為主，經典Serpenti Forever包款採用紫色漸層色調的水蛇皮，可在不同角度之下呈現藍紫紅的色彩，或是在包面鑲上萬顆金色水晶鉚釘，就像寶石一般閃閃發亮；Serpe tine Pouch手拿包明年多了祖母綠、紫水晶、蛋白石等新色，另有充滿女人味的Forever Ellipse新月包款、Serpenti Cabochon包款。

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