寶格麗（BVLGARI）在米蘭時裝周發表明年春夏時尚配件，邀請木村光希（KOKI）、義大利名模Vittoria Ceretti、日本潮人Amy andAya Suzuki等與會，木村光希身穿黑色褲裝，胸前布料少到罩不住美胸，十分火辣性感，引來網友粉絲一片讚聲，還留言「木村不要看」。

身為寶格麗形象大使的木村光希在前往米蘭的路上，就頻頻在IG分享她穿戴寶格麗珠寶與皮包的時尚照片，晚宴上她以一身Valentino黑色褲裝搭配寶格麗Pouch黑色絲緞手拿包，配上鍍金銅製靈蛇頂部手柄，風華絕代，更加美豔動人。

義大利超模Vittoria Ceretti也以一身黑色低胸禮服出席寶格麗春夏配件時尚派對。（BVLGARI提供）

MILAN, ITALY – SEPTEMBER 23: Talita von Fürstenberg attends Bulgari SS23 德國公主Talita Von Furstenberg出席寶格麗2023春夏配件系列時尚派對。（BVLGARI提供）

寶格麗配件發表會選在花木扶疏的寶格麗酒店登場，全系列以「

日本時尚姊妹花Ami與Aya Suzuki手拎寶格麗金色肩背包出席派對。（BVLGARI提供）

Shades of Wonder」（奇蹟調色盤）為主題，設計靈感源自珍貴寶石，將天然彩寶如紫水晶、祖母綠、紅寶石等繽紛絢麗的色彩融入皮包配件中，並在金色與銀色等金屬色調的陪襯下，更添奢華之美，展場在Mandalaki設計的「光暈」（Halo Edition）和Precious Shades系列特殊光學體的照耀下，酒店的私人花園和皮包配件作品猶如一顆顆在夜間閃耀的寶石，令人迷醉。

寶格麗Serpenti Forever鮮豔紫水晶光澤水蛇皮肩背包，約12萬4700元。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti Forever鮮豔紫水晶色小牛皮手提肩背包，約9萬7100元。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti Ellipse鮮豔紫水晶色小牛皮新月包，約6萬9800元。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpentine Vertical Tote星塵水晶麂皮托特包，約14萬3700元。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti Forever 金粉水晶麂皮肩背包，約14萬1900元。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti Forever 黑色小牛皮水桶包，約 10萬2700元。（BVLGARI提供）

全系列配件以紫金色調為主，經典Serpenti Forever包款採用紫色漸層色調的水蛇皮，可在不同角度之下呈現藍紫紅的色彩，或是在包面鑲上萬顆金色水晶鉚釘，就像寶石一般閃閃發亮；Serpe tine Pouch手拿包明年多了祖母綠、紫水晶、蛋白石等新色，另有充滿女人味的Forever Ellipse新月包款、Serpenti Cabochon包款。