彭嫌犯案後離開現場，離去身影監視器拍下。（民眾提供／李俊淇台南傳真）

彭嫌等玩家離開後，再下手破壞娃娃機，取出裡面的零錢。（民眾提供／李俊淇台南傳真）

台南1名24歲彭姓男子，上周連續犯下27起娃娃機竊案，將半個台南的娃娃機店都偷過一遍，足跡遍布台南10個分局轄區，昨（25）日11時許，彭嫌準備進行第二輪行竊，重返最初的犯案地點偷車時，遭埋伏多日的警方當場查獲，當場並起出作案工具油壓剪1把。

據了解，彭姓嫌犯20日晚間在佳里延平路上竊取1輛機車，並犯下3起娃娃機竊案，隨後數日前往麻豆、學甲、永康、玉井、山上、安南區、南區、中西區及新營，總共犯下27起竊案，法所得達19萬元。

佳里分調查發現，竊嫌犯案手法與鄰近分局轄區所發生之案件手法雷同，經與學甲、麻豆分局組成專案小組並調閱相關監視器後鎖定竊嫌特徵，研判在轄區犯案機率極高，派警員埋伏多日守候，發現嫌犯重回佳里延平路上現場竊取腳踏車後，再度現身中山路某娃娃機店欲行竊時，當場人贓俱獲並起獲作案工具油壓剪1把。

監視器顯示，彭嫌專挑深夜時間犯案，會在現場等待玩家玩過娃娃機後再進行竊案，每台娃娃機所竊取的金額從600-30000元不等，會以各種不同交通工具企圖製造斷點，但仍是警方鎖定並當場逮補。

警方經過清查後，初步清查彭嫌涉嫌竊盜案約27餘件，得手贓款約19萬餘元，訊後依竊盜罪嫌移送臺南地檢署偵辦並建請檢察官聲請預防性羈押。

佳里分局分局長顏勤峰表示，經過專案小組同仁多日埋伏辛苦守候終於將彭姓竊嫌繩之於法，避免繼續四處流竄犯案，也讓娃娃機業者鬆了一口氣，為保障全體市民的財產安全，警方將持續針對夜間營業而無人看守之店家安全維護勤務，防制不法情事發生。