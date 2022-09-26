籃球運動盛行於各年齡層，富邦人壽亦於大專籃球發跡，推辦大專系際盃、冠名贊助UBA大專籃球聯賽並投入多元籃球活動，今年以最大贊助商投入國內最高層級三對三籃球賽事2022「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」，賽事自6月於台中展開首站，共巡迴10個城市進行12站賽事，於9月24到25日再回到台中火車站舉辦台灣區決賽，今年參賽之21支隊伍共同角逐冠軍頭銜，最終由彰化紘亞實業突破重圍拿下台灣區冠軍，並將代表參加FIBA認證更高層級之台南挑戰賽(10月底)與利雅德大師賽(11月中旬)，將台灣籃球與企業品牌推向國際舞台。

FIBA(國際籃球總會)認證之「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」籃球賽事，為國內最高等級，總獎勵約新台幣200萬元，富邦人壽表示，今年投入企業資源響應三對三籃球項目推展，希冀持續成為台灣籃球選手挑戰自我、爭取前進國際舞台著重要後盾，同時藉由賽事申辦場地結合城市行銷，選定台灣主要城市之著名地標景點搭建活動式場地，有別於一般籃球賽大多採室內比賽，更能促進城市觀光與民眾關注度。

「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」台灣站賽事由FIBA國內唯一認證之「ABSOLUTE 3X3」聯盟舉辦，賽事自2020年起至今已邁入第3年，前兩年受疫情影響甚大，聯盟負責人黃嘉德有感而發：「今年富邦人壽願意贊助且支持這項運動，對我們來說真的是突破性發展，幫助聯盟與品牌整體提升，甚至吸引更多好手投入這項運動！」

而黃嘉德在2012年就注意到FIBA要推廣三對三籃球運動的趨勢，他於是主動與FIBA聯繫，並於當年起每年派隊參加FIBA主辦的賽事，且2017年接下主辦挑戰賽的任務，更成為FIBA在台灣地區重要的推動夥伴，也幫助台灣籃球好手有機會挑戰國際舞台。

「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」今年共有21隊參賽為歷年之最，大多為中小企業組隊包括男子組13隊、女子組8隊，而每位選手皆可透過每回合賽事戰績，累積個人國際籃球積分，爭取國際三對三賽事參加資格，最終由(男子組)台中建國塑膠、台中夢想家青年、高雄台塑公司、高雄躍陽國際；(女子組)台北中華電信、新北中華電信等六隊代表前往東京參加「3X3.EXE PREMIER」聯盟年終賽，其中新北中華電信闖進冠軍賽，拿下亞軍創最佳紀錄。而此聯盟賽事皆結合城市行銷於知名景點打造比賽場地，台灣連續兩年將賽事安排在河畔美景相伴的淡水金色水岸，獲得2022聯盟年度最佳場地殊榮！

此外，「ABSOLUTE 3X3」聯盟將於11月分別派高雄台塑公司隊(2021聯盟冠軍)、彰化紘亞實業(2022聯盟冠軍)前往香港與利雅德參加FIBA 3X3大師賽，亦於10月底舉辦台南挑戰賽，同時也與中華民國籃球協會合作組培訓隊，積極朝奧運、亞洲盃等國際賽事努力，提升台灣籃球能見度，並讓台灣籃球好手有機會參與各式不同等級之國際賽事，富邦人壽亦將持續投入資源、心力，促進國內籃球運動風氣，作為國內運動最強推手。