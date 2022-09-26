投訴人24日發現又有人偷排廢水，立即拿起手機錄影存證。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

投訴人帶記者走訪日月潭，發現又有人偷排廢水。（楊靜茹攝）

南投縣日月潭居民發現龍鳳宮附近水域，今年初發現有臭味、白色液體排入日月潭，碧綠湖水變成牛奶色，媒體報導後南投縣環保局曾對違規業者開罰，未料近期故態復萌，日月潭牛奶湖再現！南投縣環保局強調，近期將會同日月潭管理處、台電等相關單位調查後依法究責。

2月20日居民在龍鳳宮附近水域拍到散發臭味的白色汙水排入日月潭，被指涉飯店業者推測是年節期間住房率高，造成排放水質中的大腸桿菌超標導致，南投縣環保局稽核後確認該飯店未依規定排放汙水，已依違反《水汙染防治法》開罰27萬元，居民近期發現日月潭牛奶湖再現！

投訴人指出，24日上午他在日月潭湖畔發現疑似又有人偷排廢水，原本碧綠的湖水，突然灌入伴隨臭味的白色液體，立即拿起手機錄影存證，痛心呼籲：「日月潭只有一個，相關單位一定要加強取締。」

投訴人說，這片水域除了有被CNN評比為世界十大最美之一的水上自行車道行經，且時常有人滑獨木舟、玩立槳，旅宿業者不定期偷排廢水，不僅汙染日月潭水質，也讓遊客對日月潭的觀感打折扣。

南投縣環保局副局長林隆儒表示，上次白色廢水排入日月潭事件發生後，經調查是日月潭一家飯店業者的汙水處理設備異常導致，當時對業者開罰並限期改善後，已經有一段時間沒再出現類似狀況，這次日月潭牛奶湖現象為何重現？近期將會同日月潭管理處、台電等相關單位調查究責，避免類似事件再發生？