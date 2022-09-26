台北市社子島禁建逾50年，台北市長柯文哲上任推動開發「生態社子島」，力拚卸任前公告區段徵收。議會民政委員會也通過明年600億元預算，但由於內政部正審查區段徵收範圍，地政局長坦言柯卸任前公告區段徵收「不可能」。

民政委員會第一召集人議員、陳政忠通過明年600億區段徵收預算。由於部分居民反對社子島開發，委員會也通過附帶決議「社子島開發案之防洪、都計、環評等審議程序均已完成，請地政局積極推動區段徵收作業，落實依照原計畫執行已編列之相關預算。」以規範新任市長落實區段徵收，全案送入大會二、三讀。

地政局長張治祥指出，社子島開發金總共超過2100億元，明年度平均地權基金編列600億元，不會排擠其他預算，區段徵收及底價地範圍尚在內政部審議，一旦通過將開始進入實質作業，坦言市長柯文哲卸任前「不可能公告區段增收」，內政部審議通過後，拚明年9月執行區段徵收。

張治祥說，三名市長參選人未提出反對開發，社子島開發應該是全體市民期待，地方還有些許聲音，即便新任市長上任後有微調，但仍樂觀評估開發及區段徵收大方向不變。