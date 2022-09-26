雲林縣西螺果菜市場轉型智慧冷鏈物流專區，農委會補助7000萬元。（張朝欣攝）

雲林縣西螺鎮果菜市場為全台交易量最大批發市場，但自1997年興建以來設施老舊亟待更新，26日農委會主委陳吉仲、雲林縣長參選人劉建國在市場舉行記者會，宣布補助7000萬元加速升級，整合市場成為具備國內外交易平台、農品加值服務、冷鏈物流等功能的「農產品智慧冷鏈物流專區」。

西螺鎮長、西螺果菜市場董事長鄭玲惠為加強西螺區域蔬果產業發展，2020年底規畫「農產品智慧冷鏈物專區」進行可行性評估，今年7月送交農委會農糧署工程經費共6.47億元的「雲林縣西螺農產品果菜批發市場冷鏈物流專區營運設施設備第1期計畫工程計畫書」，獲先行核定7000萬元經費。

陳吉仲表示，第1期計畫工程硬體照明等設備，是採最高比例進行補助，金額絕對沒問題，將會盡快執行。第2期要加強蔬果品質管控提升價值，讓農民有更好的收入；蔬果一定要安全，會引進質譜儀等先進儀式確保食安；增加行銷通路，結合電子商務平台推出蔬菜箱等產品；推廣淨零碳排進軍國際市場。

劉建國說，感謝此計畫最大推手鄭玲惠董事長，西螺果菜市場一定要與時俱進，才能對所有農民、菜商與西螺鎮民有所交代，此計畫除了第1期，還會有第2、3期，政策必須要延續下去，所以下屆西螺鎮長兼任董事長的人選非常重要。

劉建國指出，最早的西螺果菜市場只有120坪，後來變成1200坪、3000坪、6公頃，到現在已發展成10公頃的全台最大蔬果批發市場，但相關建設、設備並未提升與擴大，這幾年透過農委會的協助，不僅將成為全台最大批發市場，還要快速聯結國際，成為最先進的市場。