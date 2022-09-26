由朴栖含、朴宰燦領銜主演的韓國BL劇《語意錯誤》備受觀眾喜愛，韓國電視劇一年一度的頒獎典禮「APAN Star Awards」昨（25日）深夜揭曉人氣票選結果，2人以勢如破竹之姿一路領先，勇奪「最佳情侶獎」肯定，同時也是10組入圍情侶當中的唯一「男男CP」，朴宰燦更拿下「人氣男演員獎」，可謂雙喜臨門，而該劇「甜進大銀幕」，《語意錯誤電影版》台、韓熱映中，台灣已經勇破600萬票房，據悉更有鐵粉已經12刷「還會再刷下去」，韓國也以高滿座率大破5萬觀影人次。

《語意錯誤》可說是改變2位的人生代表作品，朴栖含就曾表示：「這是一部讓我產生想重新演戲想法的感謝之作，也是一部結束偶像生涯，開啓30代生活的戲劇。」他更感性補充：「練習生時期只想著為出道而努力，出道後懷著要取得好成績的心情一路奔跑。雖然從結果來看，最後沒有取得太大成功，但如果不是這樣，絕不可能因此獲得粉絲們的喜愛。」朴宰燦也表示：「從2021年末開始拍攝時，拍攝過程就非常有趣，還認識了可以依靠的栖含哥。從各種意義上來看，這部作品就像是禮物一樣。」

《語意錯誤電影版》取得優秀票房成績，他們也選出各自認為最浪漫的名場面。飾演「宰英」的朴栖含便透露：「有一幕尚宇為宰英擦藥的場面，那是宰英在守護他時所受的傷，畫面看上去很漂亮。這也是宰英對尚宇產生感情的場面，也是現實中跟宰燦開始變親近的階段。」另一方面，飾演「尚宇」的朴宰燦，則選出在工作室的場面：「有一幕宰英在睡覺，我偷親他然後逃跑。」他並補充：「因為尚宇是照公式生活的人，如果脫離自己的公式而行，就會變得很煩燥。不過他卻做出不屬於自己會有的行為，這也是能夠展現兩人感情更加深厚的場面。」