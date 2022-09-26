民進黨新竹市長參選人沈慧虹和親綠名嘴周玉蔻今（26）日接受媒體採訪，周玉蔻喊出「支持沈慧虹，就是支持周玉蔻」，而藥師林士峰卻在臉書上諷刺「天王天后聚首，看來民進黨新竹市的選情穩了」，網友們更是直言「三位一體的力挺，沈慧虹穩了！」，引發討論。

沈慧虹今（26）日接受周玉蔻的專訪，在專訪結束後，周玉蔻就喊出「支持沈慧虹，就是支持周玉蔻；支持周玉蔻，就是支持沈慧虹；支持沈慧虹，就是支持蔡英文；支持蔡英文，就是支持沈慧虹，蔡英文是我喜歡的總統，支持蔡英文，就是支持周玉蔻」，對此，林士峰今（26）日就在臉書上表示，「支持沈慧虹就是支持周玉蔻，林智堅、周玉蔻、沈慧虹最對味，天王天后聚首，看來民進黨新竹市的選情穩了」。

而許多網友們更紛紛留言狂諷「這要是一部電影，我看到一半就會覺得蔻蔻姐100％一定是國民黨派來的臥底！笑死我了！」、「沈慧虹這下該妳了...這下會紅了」、「三位一體的力挺，沈慧虹穩了！」、「周玉蔻支持沈慧虹，新竹人睜開眼睛呀！」、「早知道就派周玉蔻出來選，得票率穩了」、「剛剛看新聞虹姐眼神飄來飄去，不曉得在害怕什麼？」、「這我就真的看不懂了，什麼神操作」。