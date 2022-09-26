自從電腦文書作業軟體普及後，使用微軟PowerPoint做簡報已成為許多民眾的共同回憶。不過有網友發現，最近高中生已不再使用PPT，而是使用「Canva」做簡報。有內行人分析，其實Canva有一個巨大優勢，因此成為許多懶人的愛用軟體。

原PO在PTT以「現在學生不用PowerPoint做簡報了？」發文表示，自己從國小到大學都用PPT做畢業簡報，雖然曾試用過其他軟體，但感覺使用彈性沒有PPT好，因此又改回慣用PPT。不過最近他觀察後發現，最近高中生似乎都改用Canva做簡報而不用PPT，因此上網求解「有沒有八卦？」

對此，許多人紛紛回應，「Canva有一大堆模板，懶人專用」、「Canva素材多啊，樣板直接套」、「Canva做海報或是公告超好用」、「Canva是文案廣告設計比較常用」，另外還有人推薦其他軟體，「我都用InDesign」、「Prezi是真的蠻不錯」、「現在都用Page了，高端的都用inDesign」。

不過也有人說明使用PPT做簡報是許多公司的規定，「別傻了，進公司還是用PPT，公司有制式規格」、「PPT還是比較多，有些公司連企業代表色、制式模板都有規定，Canva那種拿來做學生的簡報還是挺方便的」、「上市公司PPT的模版、字體大小、配色、LOGO都有規定，主管一看就知道你用錯，對外也是，那是公司形象。所以非PPT要取代，實話講有點難度」。