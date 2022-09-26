民進黨宜蘭縣黨部今（26日）邀集所有黨籍參選人召開「反賄選、反貪腐」記者會，共同簽署反賄選切結書並成立反賄選中心。（吳佩蓉攝）

大選將近，民進黨宜蘭縣黨部今（26日）邀集所有黨籍參選人召開「反賄選、反貪腐」記者會，共同簽署反賄選切結書並成立反賄選中心，其檢舉獎金高達20萬元；活動一開場由參選人以清廉公正聞名的包公、王朝等人物亮相，堅守民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的核心理念，籲給宜蘭一個乾淨的選舉環境。

今成立「反賄選、反貪腐中心」，上演包青天查察行賄的行動劇，由宜蘭縣議員謝燦輝扮演包公、縣議員參選人謝正信扮演展昭、羅東鎮民代表參選人陳定霖扮演王朝、五結鄉長參選人歐志銘扮演馬漢、宜蘭市民代表參選人游國良扮演張龍、羅東鎮民代表參選人簡鳴佐扮演趙虎。

其行動劇一開場，由展昭向包公稟報，年底五合一選舉就要正式開始，近期聽聞風聲有人買票賄選；包公一聽即拍案指示，馬上展開抓賄選天網，將要買票的人緝捕歸案，絕不寬容，只要有人敢買票，必嚴辦。

黨部主委陳俊宇指出，宜蘭縣長林姿妙的弊案，跟羅東鎮長吳秋齡疑似送禮賄選案，顯示宜蘭縣對於選舉的選風需進一步測試；縣黨部遂成立反賄選、反貪腐中心，由立委陳歐珀擔任召集人，全體端正選風、積極查賄，讓宜蘭縣有乾淨的選風、選賢與能。

陳歐珀提出4個具體方法，第一全力配合法務部查察賄選的工作；第二則是黨提名的參選人要簽署反賄選切結書；第三是重賞之下必有勇夫，將聘請徵信社查察可靠、詳實的情資，若該情資經地檢起訴，縣黨部就發20萬元獎金；第四佈天羅地網反賄選尖兵，鄉鎮市長參選人擔任反賄選組長，由鄉鎮市長擔任尖兵培訓工作。

江聰淵表示，反賄選是所有政治人物的本分，也是社會責任，故縣黨部成立反賄選中心，供民眾回報賄選情事，以利地檢署及檢調單位調查，盼透過大家守護下，讓選舉維持公平性。江強調，所有參選人當選後，要秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的核心價值，將選舉過程歷練延續到執政及選民服務，落實民主成果。