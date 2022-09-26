民進黨市議員楊家俍26日為樂天棒球迷請命，希望市府協助更新桃園國際棒球場右側大螢幕。(蔡依珍攝)

桃園國際棒球場右側大螢幕不時發生掉字、黑頻等故障情況。(楊家俍提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園國際棒球場右側大螢幕不時發生掉字、黑頻等故障情況。(楊家俍提供／蔡依珍桃園傳真)

民進黨市議員楊家俍26日為樂天棒球迷請命，指桃園國際棒球場右側大螢幕完工迄今近12年，不時發生掉字、黑頻等故障情況，球團已編列1000萬維修，希望市府協助更新，市長鄭文燦說，每年都有編1500萬球場改善經費，允諾樂天奪冠就會送上改善賀禮，未來看板將全彩、自動、加亮、更好用。

楊家俍說，樂天桃猿已拿到上半季冠軍，下半季成績也佳，朝包辦上、下半季冠軍挺進，可望直接晉級總冠軍賽，但桃園棒球場右側長20公尺、寬8公尺的大螢幕，2010年10月完工至今接近12年，屢屢出現掉字、故障的情形，但因年限已久，供應商設備幾乎已停產，維修不易且維運費用年年高漲，平均每月達300萬元，是沉重負擔。

楊家俍說，大螢幕因亮度無法調整，活動QRcode無法掃描，還有畫面色澤不均、畫面顏色不正確、時常出現黑Bar，加上有邊框顯示畫面較小，都影響球迷觀賽感受。目前樂天桃猿隊球團已編列1000萬元維修預算，但尚有1500萬元經費缺口，希望市府預先送給樂天球迷的奪冠賀禮，協助更新，盼由祕書長黃治峯協調體育局加速推進，盡快更換設備，提供球迷朋友良好的觀賽體驗。

鄭文燦說，市府原來就跟樂天桃猿隊有協議，每年編列1500萬預算，協助棒球場基本設施改善，今年樂天桃猿隊就是提出舊式電子看板改善計畫，如果樂天今年奪冠，且評估其他基本設施的急迫性不高，市府將依樂天營運使用需求，進一步變更契約內容，將修繕外野看台改為更新電子看板。

鄭文燦說，舊看板的改善計畫希望能夠讓它全彩、自動，且有非常清晰的亮度，也能夠配合後台上字幕等許多工作，讓看板更好用。他也說，樂天桃猿隊目前漸入佳境，奪冠有望，身為10號球迷，拜託大家一起努力幫樂天桃猿加油。

鄭文燦去年3月在桃園國際棒球場參加中華職棒桃園開幕首戰，在桃猿落後時現身「髮香區」為桃猿加油，桃猿一口氣追回3分，9位樂天女孩興奮扛起鄭文燦跳「抬棺舞」，今被問及奪冠要不要再被抬一次，他笑回：「這次換鄭運鵬去被抬！」