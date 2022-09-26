112年全國運動會將於112年10月21日至26日於臺南市盛大展開，今日由黃偉哲市長親自為籌備處揭牌，向外界宣告臺南市將全力規劃一場精彩優質賽事；而今日的揭牌典禮中，賽會標誌、標語及主視覺也搶先曝光，設計構想緊扣文化古都及晶圓科技之意向，巧妙呈現臺南在地特色。除了明年將迎接來自全國22個縣市約1萬2,000名隊職員來臺南同場競技外，黃偉哲市長也邀請全國民眾屆時一起來臺南享受美食、遊古蹟、為選手加油，感受臺南熱情樸實的人情味。

黃偉哲市長表示，臺南市自109年起即著手規劃爭辦112年全國運動會，並盤點各競賽場館，於去年底獲體育署核定承辦權，並成功爭取14處競賽場館整修計畫經費計1.7億元。對於睽違16年再次承辦全運會，市府團隊也隨即成立5部30組，整合市府各局處及學校量能，超前部署著手進行各項籌備及規劃工作，今日黃偉哲市長也特別頒發聘書給各工作部組，期許市府團隊齊心協力，結合中央、地方及社會資源，以最高規格賽會品質及最優質的服務，迎接這場全國最高規格的綜合型運動賽會。

另一方面，今日揭牌典禮也公布賽會主視覺意象，取自古都廟宇的建築風格，以貴氣金、古都紅為主色調，並結合傳統文化中代表祝福之意的祥雲紋及趣味感的運動員插畫風格，呈現臺南辦喜事的精彩澎湃；而賽事標誌則以「南」字造型，結合南科晶圓概念為設計底蘊，希望打造一場結合科技及文化古都的特色賽事；另一方面，因臺南也將於明年陸續推出歡慶建城400年的系列活動，因此賽事標語也同步結合臺南400年歷史文化，以「古都四百年，全運競澎湃」，希望辦理一場澎湃豐富又具有文化特色的賽事，也歡迎各地好手一同來臺南大顯身手，贏得榮耀。

體育局陳良乾局長表示，2年一度的全國運動會，是以亞奧運競賽種類為主軸，為國內規模最大、等級最高的綜合型運動賽會，除了30個應辦競賽種類外，並擇定滑輪溜冰、軟式網球、武術、保齡球及卡巴迪等5個選辦競賽種類，各項籌備工作正緊鑼密鼓進行，各競賽場館也將於今年底至明年上半年陸續完工，提供來自全國各地的頂尖運動員更優質的競技舞臺，同時也期勉臺南市選手積極備戰，於112年全運會再破獎牌數紀錄，展現東道主的體育競技實力。

體育局表示，臺南是一座充滿人文氣息的文化古都，市府將整合各項資源全力籌辦，並以辦喜事的心情歡迎全國運動員來臺南同場競技，也歡迎全國熱愛運動的朋友來古都臺南作客，一起迎接這場運動盛會。