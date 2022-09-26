前縣長林光華支持的民進黨新竹縣長參選人周江杰，26日透過清大助理教授李天健的影片，再批楊文科「五支箭」之一的台灣知識旗鑑園區住商區比列偏高，是台知毫無進展的原因，楊文科競選總部指周江杰應去請教林光華，好好了解台知計畫。

台知園區（璞玉計畫）爭吵20年，要徵收400多公頃農地，有支持開發也有反璞玉的民眾，完成開發都歷任縣長的政見，這次又成選戰話題。

楊文科競總指周江杰擔任綠黨縣議員期間就曾反對台知園區，近年縣府依林光華主政時期的規畫來推動，多次與內政部都委會專案小組協調，依據會議建議不斷調整計畫，期間不見周江杰為新竹縣建設發聲，反而是林前縣長每次都出席專案會議力推，目前案件仍卡在內政部，問題出在執政黨。

楊文科競總建議周江杰請教前縣長林光華，也可出席內政部專案會議了解實情，不要選舉到了，才突然跳出來批評台知園區毫無進展， 這也絕非事實！

周江杰以南科橋頭園區262公頃，沒有1坪住商用地，台知園區400多公頃住商區有110.5公頃佔27.76％，楊文科團隊日前講的是高雄新市鎮第二期有10％住商用地，他質疑產業園區內大量住商用地的合理性及必要性，而非開發的手段。強調他當選縣長將維持國發會核定的142公頃徵收面積。

楊文科競總指出，高雄新市鎮開發以區段徵收橋頭園區用地，整個第二期就是橋頭園區計畫，當然就包含住商用地，台知園區也必須依法規畫住商用地，請周江杰不要混淆視聽。

清大助理教育李天健以預錄影片表示，台知園區徵收400多公頃，被譏笑為炒地皮計畫，產業園區一變再變，完全沒有前瞻性與必要性，至今竹科從未表達對台知的期待，可見此計畫並不符合國家長程產業發展需求。

李天健指2年前曾參與萬人連署，希望縣府撤銷台知計畫，是反對台知計畫的浮濫開發，並認竹北市已過度飽和，不宜繼續過度開發，否則會進一步惡化竹北的居住環境。

楊文科競總說明，縣府與陽明交通大學合作推動台知園區計畫，包含保留給交大40公頃、國際示範村20公頃、產業用地及配合區段徵收的住商用地，讓參與各方均得利，縣府也務實地與內政部專案會議開會調整，若周江杰認為其中有不對的地方，可以向前縣長林光華縣長請教。