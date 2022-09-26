俄羅斯西部城市伊熱夫斯克（Izhevsk）的「第88學校」今（26）日發生槍擊事件，至今至少造成9人死亡、20人受傷，死者包含5名學童、2名老師及2名警衛。

⚡️#Russian Telegram channels report that the gunman who attacked the school shot himself. The number of injured children has risen to 9. pic.twitter.com/2BTCcNuYk6 — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯內政部今日指出，西部城市伊熱夫斯克第88學校今日發生槍擊，至今造成9人死亡、20人受傷，死者包含5名學童、2名老師及2名警衛，槍手在犯案後自戕身亡。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

（持續更新）