俄羅斯西部城市伊熱夫斯克（Izhevsk）的「第88學校」今（26）日發生槍擊事件，至今至少造成9人死亡、20人受傷，死者包含5名學童、2名老師及2名警衛。
俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯內政部今日指出，西部城市伊熱夫斯克第88學校今日發生槍擊，至今造成9人死亡、20人受傷，死者包含5名學童、2名老師及2名警衛，槍手在犯案後自戕身亡。
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