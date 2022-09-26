聯準會堅定的鷹派立場，推升美元指數竄升，市場預期不排除上看120價位，此也增加國際資金從亞股撤出的壓力。美股上週五重挫影響，台股今(26)日指數開低走低，終場大跌340.19點，跌幅2.41%，收在13778.19點，盤中最低一度來到13743.19點，為2020年11月底以來波段新低。目前市場較保守觀點，認為美元指數上看120，台股將面臨萬點保衛戰。

PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼表示，由於市場瀰漫悲觀情緒，今天台股未能守住前波低點，目前市場持續消化聯準會強勢升息以及科技業庫存調整、產能利用率下降、價格下調等狀況，導致市場對於經濟衰退的擔憂攀升，加上國際原物料價格下跌，從消費信心下滑可預期今年第四季將呈現旺季不旺；不過，只要國際市場未有黑天鵝事件，預料11、12月台股將開始逐步反應明年產業與景氣，屆時反彈行情可期。

富邦投信策略分析師徐翊達認為，台股有機會在10月中下旬迎來一波反彈，但股市趨勢的反轉，仍要看2個關鍵指標，其一為成交量，量能若縮到千億元之下，則有機會觸底；其次是FED升息步調放緩，由3碼減至2碼。目前投資人對台股仍然要有破底準備，主要是FED今年以來的縮表，只是才剛開始而已！若是今年跌破「萬點」，反而有助於明年的「跌深反彈」。

柯鴻旼指出，央行上週四召開理監事會議決議升息半碼，並調升新台幣存款準備率0.25個百分點，台灣利率「連3升」，值得注意的是，鑒於全球景氣擴張力道趨緩，終端需求降溫，台灣出口成長動能減緩，央行下修今年GDP成長預估至3.51%，另一方面由於國際原物料價格下跌及比較基期墊高，預估台灣今年CPI及核心CPI年增率分別為2.95%、2.52%。

柯鴻旼分析，眼見美股持續破底，台股短線難以扭轉偏弱氛圍，雖然有國安基金護盤，然而美國緊縮力道強勁，新台幣仍具貶值壓力，進一步壓抑外資及股市表現。

徐翊達認為，今年美元指數仍有機會繼續衝高，不排除上看120；如果日本央行不再繼續拋售美債，10年期美國公債殖利率可能上看5%，不利於台灣指標股晶圓龍頭大廠股價表現！