新北1名人妻不滿老公和小三發生性行為且小三還懷孕人工流產，她和小三理論時還遭對方送菊花出言恐嚇等，人妻氣得要求小三賠償220萬元，法官審酌小三獨自撫養未成年子女，故判小三賠償60萬元。

根據判決書指出，新北市1名人妻和老公於99年6月結婚，育有3名未成年子女，她不滿小三還多次和男方前往板橋中和等汽車旅館發生性行為，導致小三懷孕人工流產，人妻覺得自己的配偶權受到侵害，要求小三賠償120萬元，又小三還出言恐嚇人妻及男方， 讓她覺得精神極度痛苦萬分，要求小三賠償100萬元，共計220萬元。

小三表示，她和男方於109年9月曾短暫交往，但當時她並不知道男方為已婚之人，她知道男方有配偶後就分手了，因男方為刑警，她有找男方詢問遭詐騙製作筆錄之事宜，並無逾越男女往來分際之情事，110年12月人妻到她租屋處理論時，一言不合就遭男方用擒拿術壓制攻擊，人妻刻意隱匿其惡意侵擾她居住安寧之劣行，提出不完整訊息内容僅擷取對她不利的部分，且人妻在收到訊息及菊花後，仍持續回傳簡訊向她挑釁，難認人妻的精神有受到任何影響。

男方到庭作證表示，是小三約他去汽車旅館發生性行為的，他一開始就跟小三說他有老婆，1年內他和小三發生約10次性行為，人妻知道後也常因為此事跟他吵架。

法官勘驗聊天紀錄發現，小三曾傳「若是在別的槍枝合法國家，男方這種爛咖早就被我親手開掉了」、「今天只是菊花而已，下次我扛罐頭的齁」等訊息，認定小三有恐嚇等行為，考量小三獨自扶養未成年子女，故判小三侵害配偶權部分賠償50萬元，侵害意識自由部分賠償10萬元，合計賠償共60萬元。