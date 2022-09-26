大陸遼寧省紅沿河核電廠是大陸東北首座核電廠，也是當地最大電力能源投資項目。該核電廠位於大連瓦房店市，近日6台機組全面投產，成為大陸在運裝機容量最大的核電廠，也是世界第三大，在運總裝機容量達到670萬千瓦。

大陸央視新聞報導，今年冬天，紅沿河鎮的居民就能用上核能供暖，計畫供暖面積達24.24萬平方公尺，比傳統煤電供暖效率更高，而且無碳排放。

報導指出，紅沿河核電廠總投資近900億元（人民幣，約合新台幣4008億元），2期工程5、6號機組投運以來，有力提升了清潔能源比重，優化東北地區能源結構，為東北經濟發展提供源源不斷的「綠色動能」。

據測算，6台機組滿發條件下，年發電量可達480億千瓦時，約占遼寧省社會用電總量20％，等效於減少標煤消耗約1452萬噸，減排二氧化碳約3993萬噸，相當於種植10.8萬公頃森林。

報導說，紅沿河核電站2期工程5、6號機組，採用了38項重大技術改進，具備3代核電的技術特徵，提升了安全性能和發電水準，也使用了大陸具有自主智慧財產權的核電站數位化儀控系統：和睦系統，設備國產化率達到80％。