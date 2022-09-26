本周即將邁入10月，運勢也將出現轉變。日本網站「ananweb」就以生肖與血型組合進行分析，點名O型的生肖蛇、A型的生肖虎、AB型的生肖龍、A型的生肖牛、B型的生肖羊本周財運最旺，尤其B型的生肖羊可藉由發揮所長來取得財富。

TOP5：O型的生肖蛇

本周建議O型的生肖蛇謹記「積少成多」的觀念，養成儲蓄的好習慣，像是把零錢存到存錢筒裡，或經常記帳檢視金錢流向，只要堅持不懈，存款便能增加。若想買東西可以多到電商平台逛逛，或許有機會遇到特價活動。

TOP4：A型的生肖虎

本周A型的生肖虎將會在意想不到的地方獲得財富，可能是之前因為有趣而嘗試的企劃，竟為自己帶來了實質收入，只要保持享受、愉快的心情，就能吸引更多好事降臨。本周也是更換3C用品的好時機，往住家南方的商店消費，還有可能碰到意外優惠。

TOP3：AB型的生肖龍

本周AB型的生肖龍財運上揚，若發現可投資的項目，不妨勇於嘗試，回報很可能在不久的將來出現，但為了分散風險，還是建議先做好功課，更不可一次投入一大筆錢。周末有散財風險，出門消費要多加留意。

TOP2：A型的生肖牛

本周A型的生肖牛若有出門打算，不妨試著以散步的方式到處閒逛，不僅有益身體健康、省下交通費，途中還有可能發現一些特別的店家，或以划算的價格買到不錯的商品。若想提高收入，腳踏實地認真工作就是最佳辦法，越是樂在其中，越能吸引財神爺注意。

TOP1：B型的生肖羊

本周B型的生肖羊可以藉由發揮自己的技能、知識、經驗等來提高收入，雖然身邊人向自己請求幫助時，可能基於人情壓力，不好意思開口收錢，但既然對方是有求於你的才華和能力，那爭取一些報酬也無傷大雅，不必想太多。另外周末可以購買一些秋冬服飾，精心打扮為運勢加分。