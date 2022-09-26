彰化縣彰化市力行路巷弄內一家開業2年的酒吧，每到週末深夜都會湧入大批酒客，幾杯黃湯下肚後脫序的行為樣樣來，引發當地居民不滿。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

對此店家則回應，並非置之不理，客人行為都有約束，會在注意。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

環保局則說，建議民眾可錄影設備進行佐證，也能提供相關噪音發生時間，會派員前往查證，若噪音屬實將會開單要求業者限期改善。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣彰化市力行路巷弄內一家開業2年的酒吧，每到週末深夜都會湧入大批酒客，幾杯黃湯下肚後脫序的行為樣樣來，引發當地居民不滿，居民說常常鬧到半夜2、3點，喝醉的酒客大聲喧嘩，還躺在馬路上，反應都沒用；對此店家則回應，並非置之不理，客人行為都有約束，會在注意。

據了解，遭投訴的酒吧從晚上9點一路營業到隔日凌晨2點，深夜裡酒客的喧鬧聲，吵得附近居民受不了，偶而還鬧到街上來，在巷子內大聲喧嘩、抽菸，停車問題等，當地住戶表示，業者開業時允諾只開到12點，但後來最扯鬧到凌晨4點，左鄰右舍都是上班族，這樣要我們怎麼休息。

另外一個住戶也說，不是沒有嘗試跟店家反應，但卻被回說「不然你們去報警啊」這種話，叫人怎麼接受，警察先生一天來2、3趟都是家常便飯，但他們也只能勸導，跟環保局反映，卻叫我們自己舉證，大家和氣生財，希望店家能夠約束酒客，不要過分吵到整個晚上。

遭投訴的店家則回應，他們的生意其實沒有很好，偶而週末才會有比較多師大的學生到訪，並非每天都發出噪音影響居民，開業至今從未接到任何噪音罰單，但確實有接到民眾反映，在此表示歉意，強調客人的行為都有進行約束，並非置之不理，會持續做好溝通。

當地警方表示，確實有收到民眾報案，經瞭解該酒吧客人多半為彰師大學生，並無惡意滋事等情事，會在加強勸導；環保局則說，建議民眾可錄影設備進行佐證，也能提供相關噪音發生時間，會派員前往查證，若噪音屬實將會開單要求業者限期改善。

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