女星劉雨柔以模特兒身分出道，火辣身材和美艷外型深獲各大綜藝節目青睞，她2017年與格鬥選手「Jeff」黃育仁結為夫妻，結婚6年時常透過社群平台秀恩愛，令外界稱羨不已，不過這段婚姻卻在今（26）日畫下句點，兩人發文表示結束夫妻關係，退回朋友身分，讓粉絲相當錯愕；隨後劉雨柔經紀人透露兩人財產分配內幕，揭露目前情況。

根據《自由時報》報導，劉雨柔和黃育仁都住在約2千萬的汐止豪宅，該棟房子登記在劉雨柔名下，前夫目前已經搬離，經紀人表示兩人其他財產沒有分配問題。對此黃育仁對《中時新聞網》回應：「謝謝關心，不容易，但是會度過的」。

黃育仁今年5月曾接受專訪，他當時透露因為劉雨柔想學打拳，找他當教練，兩人日久生情，黃育仁當時自爆有一段時間感情混亂，和劉雨柔在一起後有坦承自己的「渣男史」，女方便反問：「那你以前渣，現在還會渣嗎？證明給我看你不渣！」果然一拍即合，交往幾個月就閃婚。身分轉換成女明星的另一半，他也為劉雨柔做出了不少改變，「任何舉動都會被放大，我的行為也會讓她受到影響，有調整了不少自己做事的風格」。

劉雨柔過去曾和老公黃育仁一起上節目。（圖／劉雨柔facebook）

如今兩人共同發布聲明稿，宣告婚姻走到盡頭，兩人表示將近6年的婚姻裡，雙方彼此扶持往更好的方向前進，但礙於種種理念不合，經過彼此理性和平的溝通後，決定在感情還沒破裂之前，退回「朋友關係」，未來的日子裡，也會用朋友身分存在彼此生活裡。