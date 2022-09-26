新北市長侯友宜今日前往視察興建工程與試運轉。（新北市環保局提供）

新北第一座具AI人工智慧的資源回收物細分選廠房「新北市資源循環教育基地」將於今年底完工，未來預估每年可分選1.2萬噸家戶資源回收物、可減少1560噸雜質，基地同時兼具環境教育功能，能讓市民近距離了解資收分選處理流程。

新北市資源循環教育基地位於五股夏綠地，新北市長侯友宜今日特別前往視察興建工程與試運轉，期許資源循環教育基地能創造永續城市新型態。侯友宜表示，五股夏綠地過去環境髒亂、違章鐵皮林立為人詬病，自2019年市府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，用心輔導產業納管，以城市綠美學打造五股夏綠地。

侯友宜指出，促進新北市蛻變為零碳永續的國門之都，是未來新北永續循環的里程碑，而五股夏綠地與新泰塭仔圳重劃開發的串聯更是關鍵。新北市資源循環教育基地是從傳統耗費人力的回收作業，轉變成科技智能化的回收模式，呼應五股垃圾山蛻變成夏綠地的精神，也是第一個提出興辦事業計畫的官方申請案，由市府以具體行動引領業者參與改變。

該基地不僅是新北第一座室內大型資源回收物專業細分選廠房，更藉由專業廠房及自動化智能化設施，提升資源循環處理設施量能，回收處理設施分類數量可達到56類，預估啟用後每年將可處理五股、三重、蘆洲一帶1.2萬噸的家戶資源回收物，紓緩新北人口逐年增長及經濟蓬勃發展所帶來的垃圾問題。

環保局長程大維說明，過去傳統人工分選資收作業，需廣大佔地、密集勞力，且環境維護較為不易，而新北市資源循環教育基地運用創新分選科技的廠房，以自動輸送帶搭配人工初步整理後，再以光分選機、磁選機快速分選資收物，更加入了全台第一座國產開發AI人工智慧回收系統加速分類作業，提升13％的資源再利用率，可減輕焚化爐處理量，相當於減少273噸碳排放量。

此外，因對環境教育的重視，資源循環教育基地二樓特別建置了環廠參觀廊道，基地啟用後可讓參訪人員沿著參觀動線，近距離了解物的循環旅程、資收物分選處理流程、再利用流程，向市民推廣源頭減量、循環經濟等環保觀念，成為新北市重要的環境教育基地。