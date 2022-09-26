隨著數位科技的浪潮興起，新北市府今年度推出「數位轉型四部曲」，輔導中小企業導入新型態營運模式。為培育企業各產業領域專才，四部曲中的「企業產經大學」於7、8月份針對「5G/AIoT應用」、「數位轉型概念」及「永續經營管理」開設3班別，吸引許多企業參與。為響應企業的熱烈參與，經發局將於10月增開「智慧製造數位轉型實戰班」，即日起開放報名，額滿為止，歡迎新北企業踴躍報名參加。

新北企業產經大學於7、8月份針對「5GAIoT應用」、「數位轉型概念」及「永續經營管理」開設3個班別。(圖／新北市政府提供)

經發局長何怡明表示，人才知識的升級是企業永續經營的重要動能，為協助企業掌握數位轉型的契機，新北市府推出「中小企業輔導團」、「企業產經大學」、「中小企業信用保證融資貸款」以及「新北引領數位轉型應用計畫」數位轉型四部曲，協助業者數位轉型。目前企業產經大學已邁入第10屆，培育人才超過3,000人，經發局每年因應全球經濟產業趨勢開設專業培訓課程。像是107年辦理「AWS工業應用計畫」，突破以往上課形式，提供初中高三階段培育，進行顧問諮詢及輔導，以實現雲端應用成果。

近年因疫情蔓延，數位轉型及5G元宇宙加速發展，使得元宇宙、智慧製造及淨零排碳等成為熱門議題，因此市府於7、8月開設「5G/AIoT整合應用實戰班」、「製造業數位轉型戰略班」及「綠色永續經營管理班」3個班別，不僅提升知識技能，也有助於未來工作上的幫助。參與學員德葳投資有限公司投資部負責人詹曉芳表示，講師經驗豐富講解詳實，透過課程培訓，更加瞭解如何應用新技術。醇酵酐生物科技有限公司生技工程師許祖佑表示，透過課程認識講師介紹的工具軟體，講師也將艱深詞彙以實例及簡單用詞說明，能讓學員可以快速瞭解，對工作非常有幫助。

新北產經大學10月增開「智慧製造數位轉型實戰班」。(圖／新北市政府提供)

經發局說明，為因應產業的廣大需求，參酌企業營運實務及回饋建議，特別於10月份增開「智慧製造數位轉型實戰班」，聚焦製造業在數位轉型時所需生產管理面的相關技術及實際案例，並增加進階型的精實生產、機械設備預兆診斷等觀念，協助產業發展轉型，提升企業體質競爭力，邁入智慧經濟新時代。

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