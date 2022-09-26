關山鎮公所將閒置數十年的蠶業改良場台東工作站前棟改為客庄生活傳藝中心，今年預計再拆除後方2棟建築物。（蔡旻妤攝）

關山鎮公所將閒置數十年的蠶業改良場台東工作站前棟改為客庄生活傳藝中心，今年預計再拆除後方2棟建築物。（蔡旻妤攝）

關山鎮公所將閒置數十年的蠶業改良場台東工作站前棟改為客庄生活傳藝中心，完工後未曾啟用，今年預計再拆除後方2棟建築物，居民認為拆除忽略文資價值，應以活化為主。

台灣蠶業發展於30年前式微，產業相關設施及建築已經所剩無幾，關山鎮黃姓民眾說，全台僅5座蠶改場，不但有文化資產背景價值，更見證當地蠶業發展及推動，應該具有歷史意義及保存價值。

「太可惜了，沒有歷史文化的眼光」部分居民強調，舊台東蠶改場並非違建，這樣說拆就拆，很不捨。同時也批評，拆除蠶改場違背近年來各界推動閒置空間活化利用的政策方針。

剛修建完工的關山鎮客庄生活傳藝中心，建築物以鋼構加強結構，外牆以油桐花作畫。該棟建物原本是3棟閒置數十年的蠶業改良場，鎮公所向中央爭取2400多萬元補助活化整修，其中1棟已經做為客家文物展示及研習教室，但完工以來卻未曾對外開幕。

戴文達表示，第1期傳藝中心用地面積約0.4公頃，目前已經撥款完工；由於後方2棟建物未經整理，考量整體規畫，關山鎮公所決定推動第2期工程，由鄉公所自行編列3000萬元預算，拆除後方2棟舊建築物，另蓋1棟新大樓，工程預計2023年完工，整體園區結合第1期的傳藝中心後，才會對外開放啟用。

位於台東縣關山鎮米國學校旁的公有養蠶場，前身是蠶業改良場台東工作站，近年因產業結構變遷，蠶改場已荒廢數十年。關山鎮公所強調，除了園區第2期工程計畫，預計在今年完成設計及發包，工程若順利，最快將在明年落成啟用。