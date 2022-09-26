現場人員以人力運出，再由東山救護車載送至柳營奇美醫院治療。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南一名75歲蘇姓老翁，24日獨自前往東山採竹筍未歸，家屬焦急報案尋人，台南市消防局獲報後派員與家屬一同搜尋，由於現場竹林密布，面積廣達十幾甲，歷經2天搜尋無果，家屬26日請雇請怪手開闢通道進入高聳草叢內搜尋，接近中午時終於在一處草叢找到倒臥的老翁，所幸人意識清楚、沒有受傷，但已2天未進食，身體相當虛弱，消防人員隨即給予水分和糖粉補充，並將他送往柳營奇美醫院治療。

南市消防局東山分隊前天晚間8點接獲民眾報案，指稱蘇姓老翁獨自前往東山區三榮里下寮子福安宮附近的竹筍園採割竹筍失蹤，機車仍停放在竹筍園旁的產業道路，請求協尋，東山分隊小隊長蘇木春隨即帶領隊員魏峻暉、吳致緯、林家澔，會同東山義消、東山派出所及家屬等10多人搜尋。

因為當晚10點視線不良經與家屬協調後，於隔天繼續搜尋；25日一大早東山分隊分隊長王勝宗率隊員林耿輝、侯文章、賴怡甄、林家澔等5人與家屬繼續協尋，並請第一消防大隊支援空拍機協助搜尋，上下午共搜尋4架次無發現，與家屬共分三組搜尋至傍晚6點，依舊未有發現。

今天早上9點由白河消防中隊副中隊長孫全男率東山分隊小隊長蘇木春、隊員魏峻暉、吳致緯、葉韋震、李進益及協同東山義消共7人與家屬繼續尋找。一行人在早上10點50分發現一處草叢有人員走動壓倒的折痕，請怪手順著痕跡深入草叢，終於在11點發現失蹤的蘇姓老翁。

老翁尋獲的位置距離竹林外的產業道路約200公尺，現場人員以人力運出，再由東山救護車載送至柳營奇美醫院治療，結束一場虛驚。