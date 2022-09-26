【全程字幕】酸「周玉蔻現象」能寫論文 柯吐「一諺語」：想甩都甩不掉

資深媒體人周玉蔻連日追打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴昔日緋聞，更點名女主角就是張淑娟，逼得張26日淚灑台北地檢署提告，外界認為這場風暴將損及民進黨參選人陳時中選情。台北市長柯文哲26日直言，這些爆料如撒出去的水般收收不回來，敬告民進黨「水能載舟亦能覆舟」，用名嘴和網軍治國遲早會遭報應。

柯文哲下午赴台北車站特定專用區E1E2公辦都更案簽約典禮後接受媒體聯訪，對於周玉蔻頻將爆料當作政治武器，甚至掀起這波緋聞風暴。他表示，名嘴和網軍治國是台灣這幾年的問題，如同周一開始對外爆料一大堆，這些都將剪成影片放到社群平台，就算周今天跟張道歉，「但灑出去的水根本收不回來。」

不過陳時中對於緋聞事件僅稱很遺憾，柯文哲直言，道歉就道歉，講什麼遺憾，還說自己認為周玉蔻所造成的現象非常糟糕，「你以為現在跟人家造謠、抹黑，後來再道歉就能解決嗎」，還說自己就常常遇到這種情形，常常是抹黑講一大堆，但更正啟事小小一個，沒人知道。

談及陳時中和民進黨是否能成功與周玉蔻切割，柯表示，用吸毒和戒毒來形容最恰當，因為水能載舟亦能覆舟，「你用這個人造謠打擊你的敵人，有天他會反過來開始牽拖你，你都甩不掉」，因此他還是那句話，用名嘴和網軍治國遲早會遭到報應。

媒體追問，周玉蔻因緊咬蔣萬安身世、蔣孝嚴緋聞挨批公器私用，但行政院長蘇貞昌卻僅說依照相關法令就可以，他表示，現在民進黨現在哪敢去管，「你們用名嘴打人家都很爽，名嘴發瘋轉過來打你，看你怎麼辦？」至於很多政治人物都曾與周玉蔻交手過，他則說，這是台灣社會的特有現象，真的要開始寫論文了，來談周玉蔻現象。