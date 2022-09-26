龍頭銀行台銀以歷來最大手筆進軍美元優存戰局。台銀已在23日推出最新的美元優存方案，分別祭出臨櫃及網路最高9個月以上至1年即有3.588％’、3.508％的利息，可說為近6、7年來台銀推出美元優存方案最大的手筆，此外，華銀也在19日推出了9個月期最高年利率3.08％的優存方案，各大行庫可說重新整軍旗鼓，再拉高美元優利水準加入賽局。

各大行庫裡，尤以台銀最具代表性，因為龍頭銀行台銀可說是一般民眾兌換美元最大的集散銀行，尤其是新台幣存款最多，現在台銀又擬透過美元優存方案，將新台幣存款引流到美元存款，效果如何也引金融圈高度矚目。

值得注意的是，若和8月份的優存方案相較，台銀這次一口氣把美元優存利率拉高2碼，而且是長天期存款，而不是一般的「短打快閃」專案，可見有備而來。此外，相較於多家銀行起存門檻低的均以網銀為主，台銀開放最低門檻3千美元適用在臨櫃美元優存，從3個月起存就有優利，最高為9個月以上至1年，年率以3.488％計息，而倘若單筆定存達10萬美元以上的，則最高年率會到3.588％，而若是新台幣存款解存再轉款美元的，不分金額大小均適用該優惠；而若是用網銀來辦理新台幣存款轉存美元，則不分金額大小，9個月以上將按最高年率3.508％計息。

從台銀不同天期的年率訂價來看，很明顯的鎖定9個月以上的較長天期資金；華銀則指出，其美元優存方案限期到10月底為止，個人戶起存門檻1萬美元，企業戶則3萬美元，6個月期和9個月期年率分別以2.88％、3.08％計息。

近幾年來美元存款亦快速成長的合作金庫，則規劃在下個月推出新一波的美元優存方案。據悉，不少銀行未在近期內即推出新的美元優存方案，主要在於等候進場投資美債的時機，由於預期第四季聯準會還會再升息，也有行庫評估等時候近了再吸收美元進場，較為安全，但另一方面，也有行庫採取「快進快出」策略，因此現在已啟動美元存款的吸收，並分批進場。