每年9月，全球福特（Ford）汽車員工都會捲起衣袖，秉持企業社會責任的使命，以志工身份響應「Ford全球關懷月」，支持世界各地面臨糧食問題、醫療條件不足、教育差距嚴重、住房或民生需求等社區服務工作。今年福特汽車公司慈善基金共挹注超過89.5萬美元、攜手30個國家中126個非營利組織，了解各地迫切所需的資源與協助，策畫有效的服務專案、確保投入資源能有效解決當地面臨的問題，並在志工活動中協助購買所需的各項設備及用品。此外，福特汽車還鼓勵員工主動提名非營利組織，被提名者有機會獲得最高1萬美元的慈善基金，讓社區服務的範圍更擴大，延續的力量更綿長。

在台灣，福特六和汽車也響應福特全球關懷月，結合長期合作的公益夥伴傳遞善的力量。近幾年，9月均適逢華人最重視的中秋佳節，福特六和已連續3年徵求員工自發性將採購中秋禮盒之福利金額捐贈至「安得烈食物銀行」，支持更多樣的糧食支援規畫，或透過採購「喜憨兒基金會」中秋禮盒，幫助輕中度智能障礙的憨兒擁有一技之長，並輔導至就業市場助一臂之力，將中秋溫暖散佈到各個角落，相關計畫所累計的善款超過50萬元。

9月同樣是開學季和屬於928教師節的月份，在全球近年與新冠疫情抗戰至共存的歷程中，福特汽車公司慈善基金協同福特六和汽車持續支持「Teach For Taiwan為台灣而教」教育基金會（TFT），以善款協助TFT於全台偏鄉執教的老師及孩童，協助他們維繫健康安全，並在即便遭遇疫情影響的情況下，也能透過平板電腦的運用，以及聯網設備的建置，達成持續不中斷地學習，一起為消弭孩童接受教育的距離而努力。

福特汽車與TFT自其創立合作至今9個年頭，一同並肩為改變教育不平等的使命努力，透過福特教育特派車「熊熊車」為國家未來棟樑跨越山海，讓一群年輕的教師們帶著教育熱忱與使命深入台灣每個角落。至今，TFT已與80所學校合作，服務全台9個縣市、6,000位學生，並送出九屆專業合格受訓師資，累積314位計畫成員進入高需求地區服務，且人數持續增長。

總公司設立於桃園地區的福特六和汽車因地緣關係，與桃園家扶中心建立起多年合作，福特六和志工團長年致力於扶助家庭物資的協助發放，希望可以為桃園市內遭遇急難變故，以致生活貧困的兒少及家庭貢獻一份心力。而桃園家扶中心透過每年辦理園遊會，讓更多人知道家扶中心對貧困家庭與兒童提供的多元關懷和服務，並努力集合各方資源，藉此協助更多需要幫助的家庭。在福特汽車公司慈善基金的支持下，即將於11月20日舉辦的「2022桃園家扶親子園遊會」也在「Ford全球關懷月」期間展開活動宣傳，鼓勵更多民眾共同參與，不論是捐款贊助、認捐相關項目或園遊券、呼朋引伴實際參與園遊會活動，希望藉此讓更多人一同為需要幫助的兒童及家庭多盡一份心，透過活動傳遞善的力量。