飛捷(6206)周一外資再度低檔搶進，單日買超187張，不過投信再啟動賣超力道，盤中股價摔至68.2元，創2021年11月29日以來的11個月新低價，終場收跌2.97%報68.6元，失守70元關卡。不過飛捷基本面仍佳，第三季獲利可望維持第一季水平。法人預估，今年度營收可望年增5-9%，獲利也可望有不錯表現。

飛捷上半年營收31.58億元，年增逾51%，稅後盈餘6.32億元，年增1.7倍，EPS突破4元達4.41元。飛捷第二季毛利率衝高到近37%，EPS為2.49元，獲利跳升，表現超乎預期，主要是產品結構、匯率貢獻。飛捷營業費用率五年低檔，推升營業利益率表現得宜，處於相對高檔。

飛捷營收產品組成，以POS銷售為主，比重從58.9%略降至57.6%，Panel PC放量表現，比重從16.3%升至22.0%，KIOSK、Mobile表現不亞於Panel PC，但目前占比仍小，分別比重1.4%、5.0%，Others為周邊產品或一次性費用，比重為13.9%。

飛捷營收銷售表現在區域上狀況，美洲相對強勁，從41.4%比重至截止第二季的超過五成比重，達53.7%；EMEA(中東、歐洲等)仍有兩成成長，不過占比從43.6%降至35.3%；亞太也從15%降至11%，不過亞太區銷售比重或是成長力道在下半年都可望會是顯著成長態勢。

飛捷三月營收開始不計入普達，2022年8月合併營收4.72億元，年減4.58%、月增1.89%；前8月營收40.93億元，年增37.36%。

飛捷表示，去年第二季開始、疫情之後訂單動能回籠，美洲復甦速度快且強勁，不過今年上半年三大區域都有成長，而需求重新回來、新客戶開發、產品組合、匯率貢獻等，加上高毛利率的PPC業務占比續升，均助力毛利率有不錯改善。以第三季來看，營運動能可望維持，第三季毛利率36%維持，不過要高於第二季營收創次高紀錄將不太容易，單季獲利則可望維持第一季水平。今年度狀況，法人預估，今年度營收可望年增5-9%，獲利也可望有不錯表現。

飛捷提到，上半年缺料緩解，料況9成已緩解，現階段交貨周期從之前16-12周，降至12-16周，客戶下單速度也放緩，接單狀況仍不錯，但第四季下單略有減緩，單季業績評估再略降。明年度來看，整個產品組合跟客戶進展都不錯之下，營運動能仍有信心，大環境因素，擔憂未來仍有出人意表的不確定性高，若扣除大環境，仍審慎樂觀。

飛捷近來獲得「2022年天下永續公民獎」中堅企業組第11名，此榜單不僅是國內企業投入ESG的總體檢，更能從中看見企業永續發展的重點與趨勢，而飛捷獲獎的一個關鍵在於DFT，由飛捷文教基金會所舉辦的第六屆Design For Taiwan(DFT)已在7月中下旬舉行，DFT每年招收來自全台各地，不限科系、不限學校的大專院校生，參與一年的社會設計挑戰，運用設計思考，深入了解台灣各個層面的社會問題，挑戰創意解方。本次展覽主題「想.想」訴求傳遞設計思考的價值與力量，期盼同學為台灣的土地及面臨的社會問題做全方位的思考。學員聯手組隊並活用設計思考，為十大在地議題尋求創新解方。