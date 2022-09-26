波音737系列客機再次發生事故，巴拿馬航空公司的一架波音 737-800型客機在降落巴拿馬托庫門國際機場 (Tocumen International Airport ,航空代碼：PTY)，發生衝出跑道的意外。所幸飛機並未起火，機上乘客除了驚嚇以外沒有受傷。

這架巴拿馬航空編號CM135航班的737-800客機，於9 月25日下午5時41分離開墨西哥城國際機場 (MEX)，並且晚間9時13分預定降落在巴拿馬托庫門國際機場。當天機場有雨，跑道較為溼滑，飛機沒能在跑道用盡時完成煞車，就滑出跑道盡頭的草地裡。

據航空網站Flightradar24.com 的情報，這架737-800的機齡12年，註冊號HP-1539CMP，當天機上有159名乘客，與7名機組人員。所幸事故發生後，所有乘客在機組人員的幫助下安全帶到航站大樓，部分轉機乘客將在接下來的幾個小時內繼續行程，其餘乘客被安排送往當地旅店，稍後完成後續旅程。

波音737是一款窄體中程客機，由於泛用性廣，因此幾十年來一直相當暢銷。然而它的最初型號在1968年就投入服務，至今已超過50年。雖然持續改進，從早期的737-100到如今的737-800與737-MAX，但在無法更動機體結構的升級，顯然已走到盡頭了。

737系列客機最重大的設計缺陷事故空難，是737MAX發生在2018年的印尼獅航610空難與2019年伊索比亞航空302空難，後被證明是737MAX因換裝大口徑引擎而改動機身重心，卻又以不成熟的飛控系統補正造成的錯誤。然而稍前一代的737-800事故也不少，自2006年以來，共發生16次事故，造成682條生命驟逝。今年3月31日，中國東方航空的737-800客機在廣西梧州上空失聯並墜毀，機上132人全數罹難。