陳政顯提到，會議室的牆面是大型台中市的點陣地圖，並搭配牆上台中29區有感政績明信片，代表各區皆有台中市府努力的政績。（潘虹恩攝）

台中市長參選人盧秀燕競選總部開箱，競選團隊正式進駐！盧秀燕競選總部26日舉行總部開箱，由競選團隊的7位總幹事帶領介紹「燕子總部」；盧秀燕競選團隊總幹事兼立委楊瓊瓔表示，競總內、外以粉色呈現，代表溫柔、安撫、安心，象徵著媽媽市長的守護。

盧秀燕競選總部26日下午14時開箱，由於適逢市議會總質詢，盧秀燕委託立法委員江啟臣、楊瓊瓔、前立法委員顏寬恒、台中市議會國民黨團書記長吳瓊華、執行長黃健豪、台中市議員陳政顯、國民黨台中市黨部主委顏文正等7位盧秀燕競選總幹事率隊開箱「燕子總部」。

盧秀燕是自台中升格直轄市以來首位女市長，也是六都目前唯一女市長，楊瓊瓔表示，競總以粉色呈現，代表溫柔、安撫、安心，象徵著媽媽市長的守護，此外也跳脫傳統的競總的設計，沒有使用盧秀燕的照片，期盼競總成為台中街景新地標；吳瓊華則表示，競總內也設置「哺乳室」，配備齊全，方便作為父母的支持者帶著寶寶走訪總部，更顯示盧秀燕是貼心的媽媽市長。

顏寬恒指出，競總大廳牆上掛著2個「轉動台中」的轉盤，是以色塊搭配九大政績營造互動趣味，大小朋友都可以玩，並進一步示範解說牆上的9大政績，包含空污治理、長照常青、幼托福利、交通便捷、運動酷市、防疫有成、重大建設、經濟振興、助力青年等，可以看到台中市建設硬實力與城市軟實力全面升級。

陳政顯則帶領開箱競總內可容納200人的會議室，表示將作為後援會成立、選務記者會、名人助講等活動使用。陳政顯提到，會議室的牆面是大型台中市的點陣地圖，並搭配牆上29區有感政績明信片，代表盧秀燕重視台中市整體提升發展，29區各區皆有台中市府努力的政績。

黃健豪強調，整體競選總部的設計都是採用粉紅色調，包括外觀最醒目的設計與內部空間規劃，加上已經進駐總部的志工媽媽，充滿「媽媽味」的競選總部，已經正式啟用，歡迎所有支持者來「燕子總部」拍照打卡。