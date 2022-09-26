台北市長選戰打得火熱，衛福部長薛瑞元趁假日卸下政務官身份，替民進黨台北市長參選人陳時中拉票，他更還原當時北市府自購疫苗爭議事件，質疑北市自己說不要買如今卻反咬中央騙人，台北市長柯文哲26日感嘆，20年前大家都是朋友，但「兩軍對戰各為其主」。

薛瑞元昨出席陳時中牙醫界後援會成立大會，他向外界透露，去年11月23日，「其中1位台北市副市長」帶著台北市幹部到指揮中心拜會陳時中，當時中央說明現有採購劑量後，北市府最後決定不要買，想不到過了1年卻說被騙、不應相信陳時中。

柯文哲下午赴台北車站特定專用區E1E2公辦都更案簽約典禮後接受媒體聯訪，對於薛瑞元說法，他透露自己和薛瑞元其實是好朋友，但他倒覺得「20年前大家都是朋友，現在兩軍對戰各為其主」。

不過關於北市府自購疫苗一事，柯文哲說，當時衛福部都直接發公文給台北市政府，內文講得很清楚，首先是中央將採購2000萬劑，再來是台北市即便成功購買，之後也要交由中央統一分發，既然中央公文都寫成這樣，北市府當然不買。