9月24日，中國國務委員兼外長王毅在出席第77屆聯大一般性辯論併發表演講時宣佈，中國已經啟動批准《槍支議定書》的相關國內法程序，中國外交部發言人汪文斌今天（26日）主持例行記者會時表示，中國爭取早日批准該議定書。

汪文斌表示，《槍支議定書》是《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》的重要議定書之一，也是國際輕小武器管控領域的重要法律文書。9月24日，王毅國務委員兼外長在第77屆聯大一般性辯論發言中宣佈，中國已決定啓動聯合國《槍支議定書》的國內批准程序，這是中方積極落實全球安全倡議、維護國際和地區和平穩定的重要舉措，體現了中方支持多邊主義、踐行人類命運共同體理念的決心。中方正按照規定履行國內法律手續，爭取早日批准該議定書。

汪文斌指出，槍支泛濫是全球面臨的共同威脅，槍支的非法製造和販運不僅造成大量平民傷亡，還產生明顯的外溢效應，加劇地區動蕩，助長恐怖主義和跨國有組織犯罪，全球槍支管控赤字亟待解決，這更加需要國際社會加強合作，共同應對。

汪文斌強調，中國政府始終高度重視槍支管控問題，堅決反對非法製造和販運槍支。經過多年努力，中國已成為世界上最安全、涉槍暴力犯罪案發最少的國家之一。中國嚴格執行軍品出口管理，認真履行所承擔的國際義務，積極開展國際交流與合作，得到國際社會普遍好評。中方願以批准《槍支議定書》為契機，進一步與各方加強交流合作，共同致力於解決全球槍支泛濫問題，為維護國際和地區和平與安全作出積極貢獻。