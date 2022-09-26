胡德夫、陳永淘、陳明章將於年底舉辦「三大吟遊詩人音樂會 」。（客委會提供）

胡德夫、陳永淘、陳明章共同演出的「三大吟遊詩人音樂會

」，將於12月30日在台北流行音樂中心表演廳登場，今（26日）門票啟售同時舉行記者會，會上搶先播出3位吟遊詩人之前於北投、關西、台東拍攝的紀錄影片，三位老師吟詩作對、談笑風生，3人今在活動現場加入即興橋段，雖只是簡單的器材配置，仍展現出大師級的現場表演。

對於音樂會即將演出，胡德夫說：「我們3位都會用彼此的歌曲互相創作，剛剛只是百分之一的內容，我們都覺得音樂會2個小時太短，我們可以唱至少6個小時。我們3個就像潸潸河流，在溪水裡放一些石頭，聲音的高低不同、會更美，這次參加這個音樂會能跟兩位好友敘舊、聽到他們的聲音很高興，喝酒喝多了我們就一起在玩在唱、他們在笑在哭，很像以前的原住民。」

陳永淘也分享：「透過這次創作，感覺失散多年的兄弟抱在一起，用不同母語進入彼此內心，（沉）醉在一起。」陳明章老師則感性地說：「真開心這次能跟我尊敬的音樂家組成吟遊詩人一起表演，這是我們好幾年前的願望。醞釀很多年，感謝客委會促成。感謝台灣這個土地能讓我們這些稀有動物亂玩音樂。」三大吟遊詩人音樂會購票洽「OPENTIX兩廳院文化生活」售票系統。