雙座版殲-20隱形戰機

中方最先進的戰機殲-20有雙座版，而《兵工科技》雜誌指出，未來它可能與無人機搭檔，以推升火力。

據《南華早報》（South China Morning Post）25日報導，《兵工科技》在一篇文章中指出，殲-20總設計師楊偉曾說，打造雙座殲-20的目的不只在於當教練機，幾乎可以肯定的是，它主要的角色將在於和無人機搭檔。

去年1月時，中方空軍在紀念殲-20首飛10年之際，展示了它由電腦繪製的雙座版。接著到了10月，殲-20雙座版便亮相了。原本美國想打造F-22隱形戰機雙座版，但1990年代為了省錢作罷。

雙座版殲-20隱形戰機

而雙座版和體型較小，但較敏捷的單座版相比，雖然比較重，但航程較遠，並能執行多重任務。《兵工科技》說，雙座版殲-20和無人機搭檔時，能協同執行偵察、打擊和指揮任務。而載人的殲-20能當無人機蜂群的指揮官。

這些無人機能充當殲-20的「眼與耳」，擴大它的狀況覺知力，並提高載人戰績偵察但鎖定敵方目標的能力。此外，儘管殲-20只能攜帶4-6枚對地攻擊飛彈，但它的火力卻能靠每架能攜帶4-10枚精確導引彈藥的無人機蜂群提高。

文中並指出，殲-20搭配無人機蜂群，得以執行預警和戰場監視等任務。不過，文內也強調，中方仍需要發展和擴大有人與無人機之間的作戰策略。

而美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深安全分析師何天睦（Timothy Heath）說，使用無人機能讓部隊更快發動攻擊，並在有損失的狀況下，繼續作戰。他強調，無人機能為現代作戰帶來真正的優勢。

然而，除了中國外，美國也在發展有人、無人機協同執行任務，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）7月說，正設法讓消耗性無人僚機和較先進的自主無人機系統和美國戰機搭檔。