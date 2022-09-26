岡山位於S廊帶重要樞紐，近年房價大幅飆漲。高雄市第102期市地重劃區位於岡山巨輪路，面積約為5.89公頃，原為致遠新村及曉風新村未改建眷村土地。都市計畫變更後，提供住宅區4.13公頃，是高雄縣市合併後，繼第87期市地重劃區，岡山區的第2個公辦重劃區，專家預估，未來第102期重劃區土地成交價將落在單坪50萬元上下，未來新大樓房價將站上3字頭。

高雄市地政局26日下午舉辦第102期市地重劃區動土典禮，高雄市副市長林欽榮與當地不少民意代表、里長一起參與動土儀式。

林欽榮表示，岡山位處於路竹科學園區、橋頭科技園區等半導體S廊帶重要樞紐，配合楠梓產業園區及橋頭科學園區各產業園區整裝待發，產業量能凝聚成形，將大幅提高就業力，促進各產業升級。

加上捷運岡山路竹延伸線如火如荼展開中，以及捷運南岡山站聯合開發引進大型知名購物商場進駐營運，並因應產業急速發展所帶來的就業機會，將形成強大的吸磁效應，引發新興人口移入。

林欽榮說，重劃區區內土地規劃為大街廓之住宅用地，重劃完成後，將成為人文薈萃，營造優質居住環境，完善大岡山生活機能。

地政局局長陳冠福表示，本期重劃區面積約為5.89公頃，原為致遠新村及曉風新村未改建眷村土地，區內土地多為國防部管理，眷戶已搬遷。都市計畫變更後，配置1.76公頃的公共設施用地，包括道路用地及1處公園兼兒童遊戲場用地，並提供住宅建築用地4.13公頃。

針對岡山房、地價日趨高漲，第2個公辦重劃區動土，可望增加土地供給。大家房屋高屏澎東區會長吳庭輝分析，第102期重劃區位置較87期重劃區偏遠，周邊生活機能也沒有87期完善，以87期重劃區2020年第2季首次標售的最低成交單價為每坪34.79萬元來看，2021年第4季鑫龍騰開發以每坪72.82萬元取得，預估未來102期重劃區土地成交價將落在單坪50萬元上下，日後推案房價也不會低於每坪30萬元。

此外，第102期重劃區因為鄰近岡山軍事機場，國防部日前已公告岡山機場限建高度放寬，建築高度由原70.2公尺放寬為94.44公尺，建築高度放寬後有助北高雄開發，吳庭輝指出，不過仍須留意飛機起降聲，容易造成房價上的落差。(記者張雅雲/高雄報導)