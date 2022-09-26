汐止分局今舉行治安會報。（汐止分局提供）

新北市警汐止分局今（26）日舉行治安會報，廣邀轄內民意代表、里長、國、高中與各機關等代表及警友、民防、義警、志工、巡守隊出席，汐止區公所主任祕書陳堅榮、士林地方檢察署陳韻中檢察官也蒞臨指導。檢察官針對年底選舉，加強宣導檢舉賄選、防制暴力介入選舉等法治觀念並宣導國內近期「國人遭詐騙到東南亞」等案例及預防措施，獲得與會者熱烈回應。

偵查隊隊長廖國安針對國人遭詐騙至柬埔寨等地區從事詐騙或淪為豬仔等案例，宣導勿因高薪、免經驗、工作簡單等話語遭騙，並分析近期「假投資虛擬貨幣」、「解除分期付款」及「假冒檢警」等詐騙方式，提醒民眾對於不明電話應多加注意，如發現疑似遭詐騙情事，應立即撥打110或165反詐騙諮詢專線諮詢。

陳韻中特別提及年底選舉將屆，地檢署與警方均秉持「依法行政」、「行政中立」的嚴正態度，維護選舉治安、打擊黑金暴力，以達淨化選風、公平選舉的目標，感謝與會者對於警方的支持，強調治安沒有永遠的勝利，只有不斷的努力。

汐止分局長林銓峰也感謝嘉賓於忙碌公務之際撥冗參加並提出建議，讓分局能據以微調相關警政作為，凝聚共識，共同營造汐止地區更優質的生活環境。