歐美醫療、航太、運動需求助力，TPU專業廠八貫（1342）、鼎基（6585）營運添利。鼎基美系客戶已可穩定出貨利潤較高的醫療薄膜及具精密塗層的PPF 訂單，明年訂單預期也將維持增長，搭配原物料價格高檔下跌，在產品組合優化下，獲利蓄勢更上層樓。

八貫因醫療與航太救生出貨動能活絡，8月醫療、航太救生合計營收年成長26.9％，占比逾四成；加上台幣匯率走貶，下半年毛利率加速躍進。

此外，因應多角化利基布局，八貫新廠擴建案預計9月完工，將新增17台智能型高週波機台，明年初陸續裝機，總產能將拉高至50億元，並計畫新增第3台淋膜機組投入生產，最快明年第二季貢獻營運動能。

鼎基為全球前三大TPU薄膜產品供應商，並整合上游TPU造粒至下游TPU產品，具一條龍式生產技術，包括TPU薄膜、TPU密封件及TPU管帶產品。隨著通膨因素消退、大陸疫情封控解除，加上醫療薄膜及PPF訂單續增，營運持穩推進。

八貫主從事TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售，終端應用高端醫療、航太、救生、戶外用等，外銷美洲、歐洲及亞洲。

八貫指出，面對全球性通膨，高單價之消費性型態戶外產品需求維持平穩，第四季產能維持高檔，營收可望優於去年同期，且醫療、防彈背心與航太救生之機能性布料等訂單需求明確，產品組合優化將有益毛利率表現。