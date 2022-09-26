計畫總經費達533.11億元的「高雄捷運小港林園線綜合規劃案」，高市府26日收到行政院的同意核定函，預估今年底動工，2030年完工之後，將串接臨海工業區、林園工業區、以及新材料循環經濟產業園區等三大國家級產業園區。

屬於「大南方大發展南台灣發展計畫」之一的「高雄捷運小港林園線綜合規劃案」，行政院今年09月23日函文正式同意，高雄市政府26日接獲公文，高市府將專案加速辦理。

高市府26日表示，行政院函文指出，該案定位為供給型導向的捷運建設，案內規劃配合國家產業園區發展、整體都市規劃及大眾運輸需求，提供高雄市小港、林園區安全、便捷且低碳環保的軌道運輸，並結合大眾運輸導向（TOD）發展策略提升捷運運量。

另，行政院也要求高市府配合國家住宅政策，於R4、RL5、RL6等站辦理TOD及土地開發時，納入社會住宅的規劃及考量，以利周邊產業園區的員工，可以就近居住及工作，因此，高市府表示，將在R4、RL5、RL6站旁規劃捷運開發區，並配合產業與地方發展策略、TOD與社會住宅等土地開發策略，持續研擬與實施提升運量與財務的有效措施。

高雄市長陳其邁表示，高市府全力推動交通建設，行政院長蘇貞昌的支持、核定高雄捷運小港林園線綜合規劃報告之後，高市府已積極辦理設計施工發包作業，朝今年底動工的目標邁進。

高雄副市長林欽榮指出，為了提升該計畫的財務可行性，並積極控管自償性經費達成情形，高市府已組成跨局處專案小組，包括捷運局、都發局、地政局、經發局、交通局、水利局等，針對小港林園線的核定，已準備一年的林園區都市計畫通盤檢討，將於近期公開展覽。

預計10月中旬前，將由副市長林欽榮率領相關局處，將都市計畫通檢討內容，陸續到林園區舉辦都市計畫公開展覽說明會，將RL4、RL5、RL6站周邊180公頃農業區變更為住宅區、商業區、捷運開發區、公設用地，希望在捷運系統完工前，即完成都市發展用地的變更、捷運聯開建設及區段徵收的開發，預計增加3.5萬居住人口、及1.2萬及業人口，使用小港林園捷運系統。

高雄捷運局長吳義隆表示，高雄捷運紅線小港林園線總長約11.59公里，路線起於高雄捷運紅線R3車站所預留的隧道，止於高值化產業園區前，設置地下6站、高架1站共7座車站，可串連南北產業園區與高雄國際機場，帶動各區均衡發展；透過結合台積電等南部半導體S廊帶，促進石化產業轉型升級，邁向高值化發展契機。

吳義隆指出，高雄捷運局將立即展開設計審查作業及後續工程採購的準備，全力推動小港林園線建設及周邊開發，期能如質、如期的在年底動工，並在2030年完工通車。