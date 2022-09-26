新北市闕姓男子因違停遭拖吊，去年4月10日上午7時許，衝到拖吊保管場，撕掉封條後開車離去，過程中撞毀的鐵門柵欄門板，士林地檢署依除去公務員依法所施之查封標示罪嫌，提起公訴。

起訴書指出，闕男去年4月9日晚上8時許，在樟樹二路與山光路口違規停在身障車位，遭拖吊至保管場，隔天早上7時許，闕趕到拖吊場，潘姓管理員說要先繳交1200元罰單、拖吊費880元、保管費100元，共計2180元，但闕聲稱停車沒有違規，潘表示要先繳罰單再去申訴。

闕拒繳罰單，直接進入拖吊場內，找到自己的轎車，撕掉員警貼在門縫上的封條，進入駕駛座開車要離開，潘姓管理員立即關閉鐵柵欄，不讓闕開車離開，但闕下車拉開鐵柵欄，從縫隙中駛離，撞毀鐵門馬達主機，導致蓋板脫落。

闕男堅稱自己沒有造成人員受傷，鐵門沒有受損，但監視器顯示，闕撕毀封條，已觸犯除去公務員依法所施之封條標示罪，另外，潘姓管理員提告妨害公務，檢察官認為潘是拖吊場司機兼管理員，屬於行政助手，並非公務員，妨害公務罪部分不起訴。