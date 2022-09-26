資深媒體人周玉蔻指控前中國小姐張淑娟與蔣孝嚴曾有緋聞，張淑娟今提告捍衛名譽，周玉蔻也現身道歉，但現場卻與台北市議員王鴻薇發生激烈口角。國民黨婦女部主任林麗蟬批評，周玉蔻不知悔改、毫無悔意，道歉只是為了在媒體前作秀，反而在被害者傷口上灑鹽，讓其心生更大的恐懼，同樣身為女性的蔡英文總統應該站出來捍衛台灣女性的權利。

林麗蟬認為，周玉蔻利用自身的媒體優勢，在毫無具體實證之下，公審已無公眾身分的女性私領域，侵犯個人隱私，嚴重破壞社會的道德底線，更傷害台灣好不容易建立的性別平等環境。她強調，周玉蔻今天到北檢前，表面上聲稱是要向張淑娟女士道歉，但其在現場咄咄逼人的傲慢行徑，根本是不知悔改、毫無悔意，道歉只是為了在媒體前作秀，反而在被害者傷口上灑鹽，讓其心生更大的恐懼。

「周玉蔻的作為凸顯台灣弱勢女性面對坐擁龐大媒體資源者的壓迫、侵犯時的無力」，林麗蟬要求同樣身為女性的蔡英文總統應該站出來捍衛台灣女性的權利，對於周玉蔻的作為予以嚴厲譴責，才不會讓外界訕笑台灣的第一位女性總統卻無法保護女性國人的尊嚴與聲譽。

國民黨副發言人楊智伃則表示，民進黨為了拉抬台北市長候選人陳時中低迷的選情，竟然利用特定媒體抹黑、污衊、誇大不實的言論試圖抹滅無辜第三方的人格，而這樣的行為，不只根本上的挑戰台灣社會的道德良心，也讓人聯想到中世紀歐洲的獵巫公審，和中國大陸文革時期的紅衛兵批鬥大會。

楊智伃認為，周玉蔻自詡「資深」媒體人，但是她在這幾波烏龍爆料和不實指控之中，根本看不出有有基本的媒體素養，周玉蔻先是用未經查證的謠言毀人名節，再「大街罵人、小巷道歉」嘗試為自己在未來的訴訟中減輕刑責，這樣毫無誠意的道歉，相信社會大眾不會接受，當事人也不會認可。

楊智伃痛批，綠營政媒結合、濫用媒體公器攻擊無辜女性的行為，充分證明號稱進步開放的民進黨，對女權、人權的維護根本都是做表面功夫。民進黨站在女性權益的對立面，對社會做出最差的示範，請黨主席蔡英文、民進黨婦女部、以及范雲委員向受到傷害的女性道歉。

楊智伃表示，國民黨鄭重呼籲民進黨停止偏激極端的政治操作，還給台灣選民乾淨的選舉，以及公平正義的公民社會。國民黨也要請中央通訊傳播委員會（NCC）秉公處理國人對特定政論節目的檢舉，克盡維護優質媒體環境，以及法律賦予NCC獨立機關的憲法義務。