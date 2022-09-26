提升雲林縣古坑鄉產業發展，縣政府爭取近2000萬改善4聯外道路。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣古坑鄉觀光景點眾多，也是蔬果大宗產地，聯外交通以公路為主，雲林縣政府為提升古坑產業發展，爭取1800餘萬元改善鄉內縣道154乙線、雲201線等4條聯外道路，26日雲林縣長張麗善到現場會勘並舉辦說明會，4道路將於年底前完工，提供用路人更好的道路品質。

雲林縣古坑鄉經縣政府持續經營規畫，已有許多特色景點，每逢周末或連假，遊客與返鄉人潮相當多，鄉內公路的交通負荷也隨之增加，導致行車品質下降，加上部分路段年久未修，逐漸出現老舊破損現象，影響地方產業與觀光休閒發展，地方要求改善道路品質聲浪不斷。

雲林縣政府為提升交通品質，針對「縣道154乙線、雲201線、雲200線、雲210線道路改善工程」，向交通部公路總局提出道路改善計畫並獲補助，總共為古坑鄉爭取工程預算1826萬元，其中中央補助1533萬8400元，地方自籌292萬1600元。

張麗善表示，縣道154乙線改善經費為820萬元、雲201線520萬元、雲200線360萬元、雲210線126萬元。其中縣道154乙線、雲201線、雲200線已於今年8月18日開工，預計今年11月15日竣工；雲210線今年9月3日開工，預計今年12月31日竣工。

張麗善說，交通為人民的基本需求，將會持續爭取經費改善周邊道路，未來3項目標包括鄉鎮道路養護整建系統計畫，提昇道路服務機能；路平提升，減少路面不平整導致的交通事故；道路景觀改善，帶動周邊休閒相關產業，增加觀光效益。

古坑鄉長沈勝騰指出，古坑鄉幅員遼闊有許多山林地，感謝張縣長對古坑鄉的用心，光是道路改善就投入超過24億元經費，在921大地震後中斷20多年的149甲線，也是張縣長上任後積極推動才恢復通車。