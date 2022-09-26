中廣及蓋洛普民調公司今公布最新民調，桃園市自9月13日到20日執行，民進黨鄭運鵬以24.77％領先、國民黨張善政21.38％居次、無黨籍參選人鄭寶清則拿下4.49％。民眾黨賴香伶則未見，賴陣營對此感到疑惑，呼籲發布單位跟民調公司都該說明。

賴香伶國會辦公室主任林恕暉說，民調中完全沒有提及賴香伶，非常奇怪，是主辦單位、民調公司發布訊息遺漏，還是有其他原因，團隊都感到相當疑惑，強調賴香伶最早投入選舉，至今已半年，竟然完全沒有民調數字，相關單位應該說清楚講明白。